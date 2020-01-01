BlackDuckrwa (BD/SOL) tokenomika
BlackDuckrwa (BD/SOL) informācija
The BlackDuck Token (RWA) is a cutting-edge digital asset designed to revolutionise the trading and decentralised finance (DeFi) landscape. Each RWA token represents a 1:1 value derived from our innovative trading strategies, seamlessly linking traditional forex trading with the fast-growing world of cryptocurrencies.
The BlackDuck Token (RWA) is not just a digital currency; it’s a gateway to the future of trading and investment, uniquely positioned at the intersection of traditional finance and crypto currencies.
BlackDuckrwa (BD/SOL) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos BlackDuckrwa (BD/SOL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
BlackDuckrwa (BD/SOL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
BlackDuckrwa (BD/SOL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BD/SOL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BD/SOL tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti BD/SOL tokenomiku, uzzini BD/SOL tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.