Black Lemon AI (LEMON) tokenomika
Black Lemon AI (LEMON) informācija
At Black Lemon, we believe in transforming the decentralized finance (DeFi) landscape through cutting-edge technology. Our mission is to empower liquidity providers with advanced AI-driven tools that enhance Automated Market Making (AMM) strategies, optimize performance, and reduce risks. Our state-of-the-art AI algorithms analyze vast datasets to forecast price movements and market trends. By leveraging machine learning, we help liquidity providers make informed decisions about when and where to allocate their assets.
Black Lemon AI (LEMON) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Black Lemon AI (LEMON) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Black Lemon AI (LEMON) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Black Lemon AI (LEMON) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais LEMON tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu LEMON tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti LEMON tokenomiku, uzzini LEMON tokena reāllaika cenu!
LEMON cenas prognoze
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.