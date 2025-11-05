BiržaDEX+
Reāllaika Bitty Baby cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BITBABY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BITBABY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BITBABY

BITBABY Cenas informācija

Kas ir BITBABY

BITBABY Oficiālā tīmekļa vietne

BITBABY Tokenomika

BITBABY Cenas prognoze

Bitty Baby logotips

Bitty Baby Cena (BITBABY)

Nav sarakstā

1 BITBABY uz USD reāllaika cena:

--
----
-2.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Bitty Baby (BITBABY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:25:27 (UTC+8)

Bitty Baby (BITBABY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.87%

-2.39%

-21.26%

-21.26%

Bitty Baby (BITBABY) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BITBABY tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BITBABY visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BITBABY ir mainījies par +1.87% pēdējā stundā, par -2.39% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.26% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Bitty Baby (BITBABY) tirgus informācija

$ 13.05K
$ 13.05K$ 13.05K

--
----

$ 13.05K
$ 13.05K$ 13.05K

999.95M
999.95M 999.95M

999,945,903.918196
999,945,903.918196 999,945,903.918196

Pašreizējais Bitty Baby tirgus maksimums ir $ 13.05K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BITBABY apjoms apgrozībā ir 999.95M ar kopējo apjomu 999945903.918196. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 13.05K.

Bitty Baby (BITBABY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Bitty Baby uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Bitty Baby uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Bitty Baby uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Bitty Baby uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-2.39%
30 dienas$ 0-60.70%
60 dienas$ 0-84.08%
90 dienas$ 0--

Kas ir Bitty Baby (BITBABY)?

Meet Bitty Baby 🍼 The cutest baby Bitcoin mascot bringing pure meme energy to the blockchain! Born to pump, fueled by diapers and diamond hands 💎 ✋Get in early, because this baby’s first steps are straight to the moon.

Designed for growth and community. A fair launch with no team allocation, fully powered by memes and holders. Every buy and sell supports liquidity and marketing to keep Bitty Baby strong, stable, and ready to moon

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Bitty Baby (BITBABY) resurss

Oficiālā interneta vietne

Bitty Baby cenas prognoze (USD)

Kāda būs Bitty Baby (BITBABY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Bitty Baby (BITBABY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Bitty Baby prognozes.

Apskati Bitty Baby cenas prognozi!

BITBABY uz vietējām valūtām

Bitty Baby (BITBABY) tokenomika

Bitty Baby (BITBABY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BITBABY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Bitty Baby (BITBABY)

Kāda ir Bitty Baby (BITBABY) vērtība šodien?
Reāllaika BITBABY cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BITBABY uz USD cena?
Pašreizējā BITBABY uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Bitty Baby tirgus maksimums?
BITBABY tirgus maksimums ir $ 13.05K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BITBABY apjoms apgrozībā?
BITBABY apjoms apgrozībā ir 999.95M USD.
Kāda bija BITBABY vēsturiski augstākā cena?
BITBABY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija BITBABY vēsturiski zemākā cena?
BITBABY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BITBABY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BITBABY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BITBABY šogad kāps augstāk?
BITBABY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BITBABY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:25:27 (UTC+8)

Bitty Baby (BITBABY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

