Bitrecs Cena (SN122)
-0.48%
-12.36%
+13.46%
+13.46%
Bitrecs (SN122) reāllaika cena ir $0.794064. Pēdējo 24 stundu laikā SN122 tika tirgots robežās no zemākās $ 0.747234 līdz augstākajai $ 0.933436, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SN122 visu laiku augstākā cena ir $ 1.16, savukārt zemākā - $ 0.337554.
Īstermiņa veiktspējas ziņā SN122 ir mainījies par -0.48% pēdējā stundā, par -12.36% pēdējo 24 stundu laikā un par +13.46% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Bitrecs tirgus maksimums ir $ 217.45K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SN122 apjoms apgrozībā ir 276.05K ar kopējo apjomu 21000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 16.54M.
Šodien cenas izmaiņas Bitrecs uz USD bija $ -0.1120016875034011.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Bitrecs uz USD bija $ +0.5573215208.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Bitrecs uz USD bija $ +0.4116755724.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Bitrecs uz USD bija $ +0.2772673155842511.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ -0.1120016875034011
|-12.36%
|30 dienas
|$ +0.5573215208
|+70.19%
|60 dienas
|$ +0.4116755724
|+51.84%
|90 dienas
|$ +0.2772673155842511
|+53.65%
Bitrecs (subnet 122) is a protocol built on the Bittensor network that powers product recommendations specifically for ecommerce websites. Its primary function is to suggest existing product sets (SKUs) to online shoppers using simple rules like {1, 2, 3} >= {1, 2}, which appear as familiar sections such as "Similar to this" or "You may also like" on product pages.
The network leverages a consortium of large language model (LLM) calls from miners to generate a 'best guess' of what a customer might be interested in. Miners receive queries with shopper context, such as viewed products, cart contents, or browsing history, and use prompting techniques (e.g., "Suggest complementary products to X") to create personalized suggestions. Validators then evaluate these responses based on criteria like relevance, diversity, latency, and potential for increasing conversions, selecting the top recommendations. Feedback loops from real user interactions refine the system over time, improving accuracy and boosting average order value (AOV) for merchants, particularly Shopify store owners.
Bitrecs is entirely opt-in, with a simple plugin that merchants can easily adopt to enable subnet inference for predictions directly on their product pages. This decentralized approach ensures scalable, AI driven recommendations without relying on centralized data silos.
Bitrecs (SN122) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SN122 tokena tokenomiku tagad!
