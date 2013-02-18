Bitcoin Wizards (WZRD) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Bitcoin Wizards (WZRD), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Bitcoin Wizards (WZRD) informācija

Bitcoin Wizards is a bitcoin ordinal NFT project celebrating the 10th anniversary of the original Bitcoin Wizard created by mavensbot.

Magic Internet Money is the iconic ad that promoted the bitcoin subreddit. Originally created on Mon Feb 18 2013 @ 23:21:15 by u/mavensbot, it soon became the most popular ad on reddit.

mavensbot is the original digital artist behind the Magic Internet Money: Bitcoin Wizard.

https://www.bitcoinwizard.com/

Bitcoin Wizards (WZRD) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Bitcoin Wizards (WZRD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 6.89M
$ 6.89M
Kopējais apjoms:
$ 21.00M
$ 21.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 21.00M
$ 21.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 6.89M
$ 6.89M
Visu laiku augstākā cena:
$ 16.23
$ 16.23
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00600057
$ 0.00600057
Pašreizējā cena:
$ 0.328193
$ 0.328193

Bitcoin Wizards (WZRD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Bitcoin Wizards (WZRD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais WZRD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu WZRD tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti WZRD tokenomiku, uzzini WZRD tokena reāllaika cenu!

WZRD cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas WZRD? Mūsu WZRD cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.