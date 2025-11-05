BiržaDEX+
Reāllaika Bitcoin the Turtle cena šodien ir 0.01073817 USD. Seko līdzi reāllaika SLOW uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SLOW cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SLOW

SLOW Cenas informācija

Kas ir SLOW

SLOW Oficiālā tīmekļa vietne

SLOW Tokenomika

SLOW Cenas prognoze

Bitcoin the Turtle Cena (SLOW)

1 SLOW uz USD reāllaika cena:

$0.01073817
$0.01073817
-8.90%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Bitcoin the Turtle (SLOW) Tiešsaistes cenu diagramma
Bitcoin the Turtle (SLOW) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01055019
$ 0.01055019
24h zemākā
$ 0.01182636
$ 0.01182636
24h augstākā

$ 0.01055019
$ 0.01055019

$ 0.01182636
$ 0.01182636

$ 0.0414631
$ 0.0414631

$ 0.00487056
$ 0.00487056

+0.42%

-8.97%

-31.26%

-31.26%

Bitcoin the Turtle (SLOW) reāllaika cena ir $0.01073817. Pēdējo 24 stundu laikā SLOW tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01055019 līdz augstākajai $ 0.01182636, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SLOW visu laiku augstākā cena ir $ 0.0414631, savukārt zemākā - $ 0.00487056.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SLOW ir mainījies par +0.42% pēdējā stundā, par -8.97% pēdējo 24 stundu laikā un par -31.26% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Bitcoin the Turtle (SLOW) tirgus informācija

$ 211.02K
$ 211.02K

$ 217.91K
$ 217.91K

19.71M
19.71M

20,356,524.0
20,356,524.0

Pašreizējais Bitcoin the Turtle tirgus maksimums ir $ 211.02K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SLOW apjoms apgrozībā ir 19.71M ar kopējo apjomu 20356524.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 217.91K.

Bitcoin the Turtle (SLOW) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Bitcoin the Turtle uz USD bija $ -0.00105867596082916.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Bitcoin the Turtle uz USD bija $ -0.0053552821.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Bitcoin the Turtle uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Bitcoin the Turtle uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00105867596082916-8.97%
30 dienas$ -0.0053552821-49.87%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Bitcoin the Turtle (SLOW)?

Bitcoin the Turtle $SLOW is a community-driven memecoin built on the Kaspa using the KRC-20 token standard. The project was launched as a fair distribution without pre-mines or team allocations, emphasizing accessibility and decentralization. Inspired by the Kaspa founder’s pet turtle, $SLOW serves as both a cultural and creative initiative within the Kaspa ecosystem. Its primary focus is community engagement, awareness-building, and supporting Kaspa adoption through lighthearted branding and community initiatives.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Bitcoin the Turtle (SLOW) resurss

Bitcoin the Turtle cenas prognoze (USD)

Kāda būs Bitcoin the Turtle (SLOW) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Bitcoin the Turtle (SLOW) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Bitcoin the Turtle prognozes.

Apskati Bitcoin the Turtle cenas prognozi!

SLOW uz vietējām valūtām

Bitcoin the Turtle (SLOW) tokenomika

Bitcoin the Turtle (SLOW) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SLOW tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Bitcoin the Turtle (SLOW)

Kāda ir Bitcoin the Turtle (SLOW) vērtība šodien?
Reāllaika SLOW cena USD ir 0.01073817 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SLOW uz USD cena?
Pašreizējā SLOW uz USD cena ir $ 0.01073817. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Bitcoin the Turtle tirgus maksimums?
SLOW tirgus maksimums ir $ 211.02K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SLOW apjoms apgrozībā?
SLOW apjoms apgrozībā ir 19.71M USD.
Kāda bija SLOW vēsturiski augstākā cena?
SLOW sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0414631 USD apmērā.
Kāda bija SLOW vēsturiski zemākā cena?
SLOW sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00487056 USD.
Kāds ir SLOW tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SLOW tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SLOW šogad kāps augstāk?
SLOW cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SLOW cenas prognozi dziļākai analīzei.
Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

