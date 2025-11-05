BiržaDEX+
Reāllaika Bitcoin on Katana cena šodien ir 101,073 USD. Seko līdzi reāllaika BTCK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BTCK cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BTCK

BTCK Cenas informācija

Kas ir BTCK

BTCK Oficiālā tīmekļa vietne

BTCK Tokenomika

BTCK Cenas prognoze

Bitcoin on Katana logotips

Bitcoin on Katana Cena (BTCK)

Nav sarakstā

1 BTCK uz USD reāllaika cena:

$100,933
$100,933
-5.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Bitcoin on Katana (BTCK) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:22:29 (UTC+8)

Bitcoin on Katana (BTCK) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 99,358
$ 99,358$ 99,358
24h zemākā
$ 107,099
$ 107,099$ 107,099
24h augstākā

$ 99,358
$ 99,358$ 99,358

$ 107,099
$ 107,099$ 107,099

$ 125,460
$ 125,460$ 125,460

$ 99,358
$ 99,358$ 99,358

+1.03%

-5.23%

-10.31%

-10.31%

Bitcoin on Katana (BTCK) reāllaika cena ir $101,073. Pēdējo 24 stundu laikā BTCK tika tirgots robežās no zemākās $ 99,358 līdz augstākajai $ 107,099, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BTCK visu laiku augstākā cena ir $ 125,460, savukārt zemākā - $ 99,358.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BTCK ir mainījies par +1.03% pēdējā stundā, par -5.23% pēdējo 24 stundu laikā un par -10.31% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Bitcoin on Katana (BTCK) tirgus informācija

$ 34.72M
$ 34.72M$ 34.72M

--
----

$ 34.72M
$ 34.72M$ 34.72M

344.01
344.01 344.01

344.01371759
344.01371759 344.01371759

Pašreizējais Bitcoin on Katana tirgus maksimums ir $ 34.72M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BTCK apjoms apgrozībā ir 344.01 ar kopējo apjomu 344.01371759. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 34.72M.

Bitcoin on Katana (BTCK) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Bitcoin on Katana uz USD bija $ -5,587.3693359699.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Bitcoin on Katana uz USD bija $ -17,850.9371439000.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Bitcoin on Katana uz USD bija $ -9,270.2437359000.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Bitcoin on Katana uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -5,587.3693359699-5.23%
30 dienas$ -17,850.9371439000-17.66%
60 dienas$ -9,270.2437359000-9.17%
90 dienas$ 0--

Kas ir Bitcoin on Katana (BTCK)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Bitcoin on Katana (BTCK) resurss

Oficiālā interneta vietne

Bitcoin on Katana cenas prognoze (USD)

Kāda būs Bitcoin on Katana (BTCK) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Bitcoin on Katana (BTCK) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Bitcoin on Katana prognozes.

Apskati Bitcoin on Katana cenas prognozi!

BTCK uz vietējām valūtām

Bitcoin on Katana (BTCK) tokenomika

Bitcoin on Katana (BTCK) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BTCK tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Bitcoin on Katana (BTCK)

Kāda ir Bitcoin on Katana (BTCK) vērtība šodien?
Reāllaika BTCK cena USD ir 101,073 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BTCK uz USD cena?
Pašreizējā BTCK uz USD cena ir $ 101,073. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Bitcoin on Katana tirgus maksimums?
BTCK tirgus maksimums ir $ 34.72M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BTCK apjoms apgrozībā?
BTCK apjoms apgrozībā ir 344.01 USD.
Kāda bija BTCK vēsturiski augstākā cena?
BTCK sasniedza vēsturiski augstāko cenu 125,460 USD apmērā.
Kāda bija BTCK vēsturiski zemākā cena?
BTCK sasniedza vēsturiski zemāko cenu 99,358 USD.
Kāds ir BTCK tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BTCK tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BTCK šogad kāps augstāk?
BTCK cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BTCK cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:22:29 (UTC+8)

Bitcoin on Katana (BTCK) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

