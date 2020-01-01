Bitcoin on Base (BTCB) tokenomika
Bitcoin on Base (BTCB) informācija
Bitcoin on Base is your your second chance at Bitcoin. Buy BTCB, Hold BTCB, and get airdropped cbBTC. Wrapped Coinbase Bitcoin will be dropped twice a year to wallets holding atleast 2,400 BTCT tokens.
Bitcoin on Base (BTCB) combines the scarcity of Bitcoin with the speed, security and scalability of Base. Your second chance at Bitcoin has arrived.
Bitcoin on Base (BTCB) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Bitcoin on Base (BTCB) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Bitcoin on Base (BTCB) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Bitcoin on Base (BTCB) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BTCB tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BTCB tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti BTCB tokenomiku, uzzini BTCB tokena reāllaika cenu!
BTCB cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BTCB? Mūsu BTCB cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.