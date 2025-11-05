BiržaDEX+
Reāllaika Bitcoin Limited Edition cena šodien ir 128.74 USD. Seko līdzi reāllaika BTCLE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BTCLE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BTCLE

BTCLE Cenas informācija

Kas ir BTCLE

BTCLE Tehniskais dokuments

BTCLE Oficiālā tīmekļa vietne

BTCLE Tokenomika

BTCLE Cenas prognoze

Bitcoin Limited Edition logotips

Bitcoin Limited Edition Cena (BTCLE)

Nav sarakstā

1 BTCLE uz USD reāllaika cena:

$128.73
-0.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:22:22 (UTC+8)

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 127.41
24h zemākā
$ 129.22
24h augstākā

$ 127.41
$ 129.22
$ 137.88
$ 125.09
+0.02%

+0.19%

-0.64%

-0.64%

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) reāllaika cena ir $128.74. Pēdējo 24 stundu laikā BTCLE tika tirgots robežās no zemākās $ 127.41 līdz augstākajai $ 129.22, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BTCLE visu laiku augstākā cena ir $ 137.88, savukārt zemākā - $ 125.09.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BTCLE ir mainījies par +0.02% pēdējā stundā, par +0.19% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.64% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) tirgus informācija

$ 25.78M
--
$ 27.03M
200.28K
210,000.0
Pašreizējais Bitcoin Limited Edition tirgus maksimums ir $ 25.78M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BTCLE apjoms apgrozībā ir 200.28K ar kopējo apjomu 210000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 27.03M.

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Bitcoin Limited Edition uz USD bija $ +0.238821.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Bitcoin Limited Edition uz USD bija $ +2.0089748260.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Bitcoin Limited Edition uz USD bija $ +1.0889472900.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Bitcoin Limited Edition uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.238821+0.19%
30 dienas$ +2.0089748260+1.56%
60 dienas$ +1.0889472900+0.85%
90 dienas$ 0--

Kas ir Bitcoin Limited Edition (BTCLE)?

About BTCLE

What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy.

Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE

Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years

Tokenomics & Liquidity

BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks.

Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust.

Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure.

Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control.

This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) resurss

Tehniskais dokuments
Oficiālā interneta vietne

Bitcoin Limited Edition cenas prognoze (USD)

Kāda būs Bitcoin Limited Edition (BTCLE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Bitcoin Limited Edition (BTCLE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Bitcoin Limited Edition prognozes.

Apskati Bitcoin Limited Edition cenas prognozi!

BTCLE uz vietējām valūtām

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) tokenomika

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BTCLE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Kāda ir Bitcoin Limited Edition (BTCLE) vērtība šodien?
Reāllaika BTCLE cena USD ir 128.74 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BTCLE uz USD cena?
Pašreizējā BTCLE uz USD cena ir $ 128.74. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Bitcoin Limited Edition tirgus maksimums?
BTCLE tirgus maksimums ir $ 25.78M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BTCLE apjoms apgrozībā?
BTCLE apjoms apgrozībā ir 200.28K USD.
Kāda bija BTCLE vēsturiski augstākā cena?
BTCLE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 137.88 USD apmērā.
Kāda bija BTCLE vēsturiski zemākā cena?
BTCLE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 125.09 USD.
Kāds ir BTCLE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BTCLE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BTCLE šogad kāps augstāk?
BTCLE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BTCLE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:22:22 (UTC+8)

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,251.32
$3,267.14
$153.79
$1.0004
$2.2024
$101,251.32
$3,267.14
$2.2024
$153.79
$0.16239
