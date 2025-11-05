BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Flip Fest
Reāllaika Bitcoin Bob cena šodien ir 0.00037437 USD. Seko līdzi reāllaika ₿O₿ uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ₿O₿ cenas tendenci MEXC.Reāllaika Bitcoin Bob cena šodien ir 0.00037437 USD. Seko līdzi reāllaika ₿O₿ uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ₿O₿ cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ₿O₿

₿O₿ Cenas informācija

Kas ir ₿O₿

₿O₿ Oficiālā tīmekļa vietne

₿O₿ Tokenomika

₿O₿ Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Bitcoin Bob logotips

Bitcoin Bob Cena (₿O₿)

Nav sarakstā

1 ₿O₿ uz USD reāllaika cena:

$0.00037437
$0.00037437$0.00037437
-4.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Bitcoin Bob (₿O₿) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:46:57 (UTC+8)

Bitcoin Bob (₿O₿) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00034992
$ 0.00034992$ 0.00034992
24h zemākā
$ 0.00039708
$ 0.00039708$ 0.00039708
24h augstākā

$ 0.00034992
$ 0.00034992$ 0.00034992

$ 0.00039708
$ 0.00039708$ 0.00039708

$ 0.03776657
$ 0.03776657$ 0.03776657

$ 0.00034992
$ 0.00034992$ 0.00034992

+1.48%

-4.24%

-22.68%

-22.68%

Bitcoin Bob (₿O₿) reāllaika cena ir $0.00037437. Pēdējo 24 stundu laikā ₿O₿ tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00034992 līdz augstākajai $ 0.00039708, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ₿O₿ visu laiku augstākā cena ir $ 0.03776657, savukārt zemākā - $ 0.00034992.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ₿O₿ ir mainījies par +1.48% pēdējā stundā, par -4.24% pēdējo 24 stundu laikā un par -22.68% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Bitcoin Bob (₿O₿) tirgus informācija

$ 7.86K
$ 7.86K$ 7.86K

--
----

$ 7.86K
$ 7.86K$ 7.86K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Pašreizējais Bitcoin Bob tirgus maksimums ir $ 7.86K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ₿O₿ apjoms apgrozībā ir 21.00M ar kopējo apjomu 21000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 7.86K.

Bitcoin Bob (₿O₿) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Bitcoin Bob uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Bitcoin Bob uz USD bija $ -0.0001237908.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Bitcoin Bob uz USD bija $ -0.0002384746.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Bitcoin Bob uz USD bija $ -0.0012991443972566235.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-4.24%
30 dienas$ -0.0001237908-33.06%
60 dienas$ -0.0002384746-63.70%
90 dienas$ -0.0012991443972566235-77.62%

Kas ir Bitcoin Bob (₿O₿)?

The viral “Bitcoin Bob” video is the earliest animated explainer about Bitcoin on YouTube—around 2010. It featured an Xtranormal-made cartoon with two characters, Bob and his friend , casually chatting about what Bitcoin is. It’s often titled something like “What is a Bitcoin?” and has become legendary among early crypto educators.

Here’s what makes BOTCOIN BOB special: • The video was uploaded around November 10, 2010, right when Satoshi was still posting on Bitcointalk—each coin was worth around $0.30. • It features Bob encouraging viewers to “buy Bitcoin”—making him one of the earliest mascot-like figures in the crypto world .

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Bitcoin Bob (₿O₿) resurss

Oficiālā interneta vietne

Bitcoin Bob cenas prognoze (USD)

Kāda būs Bitcoin Bob (₿O₿) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Bitcoin Bob (₿O₿) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Bitcoin Bob prognozes.

Apskati Bitcoin Bob cenas prognozi!

₿O₿ uz vietējām valūtām

Bitcoin Bob (₿O₿) tokenomika

Bitcoin Bob (₿O₿) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ₿O₿ tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Bitcoin Bob (₿O₿)

Kāda ir Bitcoin Bob (₿O₿) vērtība šodien?
Reāllaika ₿O₿ cena USD ir 0.00037437 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ₿O₿ uz USD cena?
Pašreizējā ₿O₿ uz USD cena ir $ 0.00037437. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Bitcoin Bob tirgus maksimums?
₿O₿ tirgus maksimums ir $ 7.86K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ₿O₿ apjoms apgrozībā?
₿O₿ apjoms apgrozībā ir 21.00M USD.
Kāda bija ₿O₿ vēsturiski augstākā cena?
₿O₿ sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.03776657 USD apmērā.
Kāda bija ₿O₿ vēsturiski zemākā cena?
₿O₿ sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00034992 USD.
Kāds ir ₿O₿ tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ₿O₿ tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ₿O₿ šogad kāps augstāk?
₿O₿ cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ₿O₿ cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:46:57 (UTC+8)

Bitcoin Bob (₿O₿) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$102,220.39
$102,220.39$102,220.39

-0.93%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,341.10
$3,341.10$3,341.10

-4.73%

Solana logotips

Solana

SOL

$156.59
$156.59$156.59

-3.02%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2487
$2.2487$2.2487

-1.46%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$102,220.39
$102,220.39$102,220.39

-0.93%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,341.10
$3,341.10$3,341.10

-4.73%

Solana logotips

Solana

SOL

$156.59
$156.59$156.59

-3.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2487
$2.2487$2.2487

-1.46%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16443
$0.16443$0.16443

+0.30%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.27998
$0.27998$0.27998

+1,725.16%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.8400
$1.8400$1.8400

+1,126.66%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000338
$0.0000000000000000000000000338$0.0000000000000000000000000338

+389.85%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000183
$0.000000000183$0.000000000183

+112.79%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000661
$0.0000661$0.0000661

+61.21%