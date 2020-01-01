BITCOIN Act (BTCACT) tokenomika

BITCOIN Act (BTCACT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par BITCOIN Act (BTCACT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

BITCOIN Act (BTCACT) informācija

The Bitcoin Act will allow the US govt to buy 1m #Bitcoin over 5 years. Max-Bidding! $BTCACT

Let’s put America on sound financial footing and pass the Bitcoin Act.

We can pass the Bitcoin Act in the first 100 days of Trump Administration” - Senator Lummis

Senator Lummis’ #BitcoinAct proposes a strategic national Bitcoin reserve to strengthen U.S. financial stability by leveraging revalued gold reserves and reallocating Fed funds. A bold step towards cementing #Bitcoin’s role in national strategy and financial innovation.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://bitcoinact.fun/

BITCOIN Act (BTCACT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos BITCOIN Act (BTCACT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 61.86K
$ 61.86K$ 61.86K
Kopējais apjoms:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 61.86K
$ 61.86K$ 61.86K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.486692
$ 0.486692$ 0.486692
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00401578
$ 0.00401578$ 0.00401578
Pašreizējā cena:
$ 0.00619082
$ 0.00619082$ 0.00619082

BITCOIN Act (BTCACT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

BITCOIN Act (BTCACT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BTCACT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BTCACT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BTCACT tokenomiku, uzzini BTCACT tokena reāllaika cenu!

BTCACT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BTCACT? Mūsu BTCACT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.