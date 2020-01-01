BIRDFLU ($BIRDFLU) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par BIRDFLU ($BIRDFLU), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
BIRDFLU ($BIRDFLU) informācija

$BIRDFLU is a meme-based cryptocurrency project designed to satirize the unpredictable and viral nature of the crypto market. Inspired by the concept of spreading “infection” within the meme coin space, $BIRDFLU incorporates humor and a community-driven approach to build a unique digital asset experience. The project emphasizes engagement through creative content, partnerships, and themed events while fostering a fun and inclusive ecosystem for meme coin enthusiasts.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://birdflusol.com/

BIRDFLU ($BIRDFLU) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos BIRDFLU ($BIRDFLU) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 27.90K
Kopējais apjoms:
$ 999.76M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.76M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 27.90K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0029822
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
BIRDFLU ($BIRDFLU) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

BIRDFLU ($BIRDFLU) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais $BIRDFLU tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu $BIRDFLU tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti $BIRDFLU tokenomiku, uzzini $BIRDFLU tokena reāllaika cenu!

$BIRDFLU cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas $BIRDFLU? Mūsu $BIRDFLU cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.