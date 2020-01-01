BIRDFLU ($BIRDFLU) tokenomika
BIRDFLU ($BIRDFLU) informācija
$BIRDFLU is a meme-based cryptocurrency project designed to satirize the unpredictable and viral nature of the crypto market. Inspired by the concept of spreading “infection” within the meme coin space, $BIRDFLU incorporates humor and a community-driven approach to build a unique digital asset experience. The project emphasizes engagement through creative content, partnerships, and themed events while fostering a fun and inclusive ecosystem for meme coin enthusiasts.
BIRDFLU ($BIRDFLU) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos BIRDFLU ($BIRDFLU) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
BIRDFLU ($BIRDFLU) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
BIRDFLU ($BIRDFLU) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais $BIRDFLU tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu $BIRDFLU tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti $BIRDFLU tokenomiku, uzzini $BIRDFLU tokena reāllaika cenu!
$BIRDFLU cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas $BIRDFLU? Mūsu $BIRDFLU cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.