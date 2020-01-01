Bio Acceleration (BIO/ACC) tokenomika
Bio Acceleration (BIO/ACC) informācija
The Bio/Acc movement, or the biological acceleration movement, aims to promote scientific innovation, knowledge sharing, and human progress by accelerating the development and application of biotechnology. It emphasizes open science and decentralized research methods, encourages community participation, and promotes the rapid dissemination and application of scientific results. $BIO/ACC is more than just a memecoin—it aims to contribute meaningfully to the bio/acc and DeSci ecosystem.
Bio Acceleration (BIO/ACC) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Bio Acceleration (BIO/ACC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Bio Acceleration (BIO/ACC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Bio Acceleration (BIO/ACC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BIO/ACC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BIO/ACC tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti BIO/ACC tokenomiku, uzzini BIO/ACC tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.