BigShortBets (BIGSB) tokenomika
BigShortBets (BIGSB) informācija
BigShortBets is the social, decentralized, anonymous information marketplace & blockchain futures trading tool - powered by $BigSB token.
In short we build a platform on Tor network for investors. Only thing used for KYC process on the platform is MetaMask address This platform will enable information exchange between parties eg. buying and selling information and creating own space like on any other social platform eg. groups, timeline, posts. It is 100% community driven, to maintain a good situation on the platform there is a community reputation system to control the uncontrolled content. We already have that part working.
Second part is the Market, on which we create ability to fully decentralize the futures trading. We will enable for users of the platform to create bets (futures contracts) on anything they like. It will work like the first stock exchange in Amsterdam. Everything to make GME and AMC- like actions without interception. We plan to attract arbitrators to trade on this platform (bets on NASDAQ, GOLD, STEEL, etc). We do so cause the only information used in KYC is MetaMask wallet address.
Last thing. Every transaction on the platform is secured by BigSB token. Everything we collect in presale, public sale, etc goes to liquidity for future arbitrators. Platform provides full anonymity and encryption.
BigShortBets (BIGSB) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos BigShortBets (BIGSB) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
BigShortBets (BIGSB) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
BigShortBets (BIGSB) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BIGSB tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BIGSB tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti BIGSB tokenomiku, uzzini BIGSB tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.