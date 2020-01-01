Big Balls Birds (BALLS) tokenomika

Big Balls Birds (BALLS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Big Balls Birds (BALLS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Big Balls Birds (BALLS) informācija

BIG BALLS BIRDS is the token built upon the community of meme enjoyers who aim to bring the change for the TON ecosystem by quality of the community engagement and performance.

$BALLS is a game token, make in-game purchases it currency. Earnings are directly related to the game: collect coins and invite friends to farm $BALLS.

Pass balls between poles, compete for the title of the biggest balls and collect coins that will be converted into a token after listing

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://bigballsbirds.fun/

Big Balls Birds (BALLS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Big Balls Birds (BALLS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 28.23K
$ 28.23K$ 28.23K
Kopējais apjoms:
$ 99.89M
$ 99.89M$ 99.89M
Apjoms apgrozībā:
$ 99.89M
$ 99.89M$ 99.89M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 28.23K
$ 28.23K$ 28.23K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00453545
$ 0.00453545$ 0.00453545
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00028258
$ 0.00028258$ 0.00028258

Big Balls Birds (BALLS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Big Balls Birds (BALLS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BALLS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BALLS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BALLS tokenomiku, uzzini BALLS tokena reāllaika cenu!

BALLS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BALLS? Mūsu BALLS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.