Big Back Bitcoin (BBBTC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Big Back Bitcoin (BBBTC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Big Back Bitcoin (BBBTC) informācija

Big Back Bitcoin (BBBTC) is a community-powered cryptocurrency that fuses meme culture, AI-driven engagement, and real-world utility. Built on Ethereum, BBBTC operates a live DApp where users can stake tokens, participate in DAO governance, and swap across networks (BSC, Polygon and Ethereum). The project’s mission is to bridge the worlds of food and fitness with crypto adoption, using BBBTC as a reward token for people who eat at food trucks or local restaurants, as well as for those who engage in fitness programs and achieve wellness goals. This real-world integration supports community engagement and provides tangible use cases for crypto outside traditional speculation.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://bigbackbitcoin.com/
Tehniskais dokuments:
https://www.canva.com/design/DAGcGoJ_9y0/9q0vedWe8-hx2Is2yCDNYg/view?utm_content=DAGcGoJ_9y0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h7f6284f081

Big Back Bitcoin (BBBTC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Big Back Bitcoin (BBBTC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 265.71K
$ 265.71K
Kopējais apjoms:
$ 21.00B
$ 21.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 8.33B
$ 8.33B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 669.88K
$ 669.88K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00032439
$ 0.00032439
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00000457
$ 0.00000457
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0

Big Back Bitcoin (BBBTC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Big Back Bitcoin (BBBTC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BBBTC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BBBTC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BBBTC tokenomiku, uzzini BBBTC tokena reāllaika cenu!

BBBTC cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BBBTC? Mūsu BBBTC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

