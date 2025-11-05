BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Biden Coin cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BIDEN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BIDEN cenas tendenci MEXC.Reāllaika Biden Coin cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BIDEN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BIDEN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BIDEN

BIDEN Cenas informācija

Kas ir BIDEN

BIDEN Oficiālā tīmekļa vietne

BIDEN Tokenomika

BIDEN Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Biden Coin logotips

Biden Coin Cena (BIDEN)

Nav sarakstā

1 BIDEN uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Biden Coin (BIDEN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:24:09 (UTC+8)

Biden Coin (BIDEN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Biden Coin (BIDEN) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BIDEN tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BIDEN visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BIDEN ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Biden Coin (BIDEN) tirgus informācija

$ 322.12K
$ 322.12K$ 322.12K

--
----

$ 322.12K
$ 322.12K$ 322.12K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Pašreizējais Biden Coin tirgus maksimums ir $ 322.12K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BIDEN apjoms apgrozībā ir 100.00B ar kopējo apjomu 100000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 322.12K.

Biden Coin (BIDEN) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Biden Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Biden Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Biden Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Biden Coin uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-39.73%
60 dienas$ 0-48.81%
90 dienas$ 0--

Kas ir Biden Coin (BIDEN)?

Biden Coin is a meme token inspired by the world’s most memeable politician — Joe Biden. But here’s the kicker: No official logo. No likeness. No affiliation. Fully decentralized. No presale. No team allocation. Fair-launched and loud — by ElectionDAO. BIDEN | ETH Mainnet | Community-Owned Meme Movement 📈 Real Numbers. Real Momentum. 🟢 60+ days live — zero rug signals 🟢 Community-led via ElectionDAO governance 🟢 No presale. No VCs. No BS.

🟢 100% organic growth through viral fire

🟢 Featured in top influencer posts, meme pages & viral threads 🎯 Vision: The First “Political Consensus Layer” on Ethereum Forget TradFi. Forget PACs. This is Web3 election energy — democratized, verifiable, and unstoppable.

We don’t need permission. Just memes, virality, and on-chain belief.

$BIDEN isn’t a token — it’s an opinion turned asset.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Biden Coin (BIDEN) resurss

Oficiālā interneta vietne

Biden Coin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Biden Coin (BIDEN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Biden Coin (BIDEN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Biden Coin prognozes.

Apskati Biden Coin cenas prognozi!

BIDEN uz vietējām valūtām

Biden Coin (BIDEN) tokenomika

Biden Coin (BIDEN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BIDEN tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Biden Coin (BIDEN)

Kāda ir Biden Coin (BIDEN) vērtība šodien?
Reāllaika BIDEN cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BIDEN uz USD cena?
Pašreizējā BIDEN uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Biden Coin tirgus maksimums?
BIDEN tirgus maksimums ir $ 322.12K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BIDEN apjoms apgrozībā?
BIDEN apjoms apgrozībā ir 100.00B USD.
Kāda bija BIDEN vēsturiski augstākā cena?
BIDEN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija BIDEN vēsturiski zemākā cena?
BIDEN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BIDEN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BIDEN tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BIDEN šogad kāps augstāk?
BIDEN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BIDEN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:24:09 (UTC+8)

Biden Coin (BIDEN) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,133.75
$101,133.75$101,133.75

-1.98%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,270.35
$3,270.35$3,270.35

-6.75%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.55
$154.55$154.55

-4.29%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2149
$2.2149$2.2149

-2.94%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,133.75
$101,133.75$101,133.75

-1.98%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,270.35
$3,270.35$3,270.35

-6.75%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.55
$154.55$154.55

-4.29%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2149
$2.2149$2.2149

-2.94%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16269
$0.16269$0.16269

-0.75%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.6088
$2.6088$2.6088

+1,639.20%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.10683
$0.10683$0.10683

+596.41%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000243
$0.0000000000000000000000000243$0.0000000000000000000000000243

+252.17%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000154
$0.000000000154$0.000000000154

+79.06%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000621
$0.0000621$0.0000621

+51.46%