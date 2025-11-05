BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Flip Fest
Reāllaika Beware of Geeks Bearing Grifts cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BOGBG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BOGBG cenas tendenci MEXC.Reāllaika Beware of Geeks Bearing Grifts cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BOGBG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BOGBG cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BOGBG

BOGBG Cenas informācija

Kas ir BOGBG

BOGBG Oficiālā tīmekļa vietne

BOGBG Tokenomika

BOGBG Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Beware of Geeks Bearing Grifts logotips

Beware of Geeks Bearing Grifts Cena (BOGBG)

Nav sarakstā

1 BOGBG uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:46:43 (UTC+8)

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BOGBG tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BOGBG visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BOGBG ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) tirgus informācija

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

--
----

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Pašreizējais Beware of Geeks Bearing Grifts tirgus maksimums ir $ 9.50K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BOGBG apjoms apgrozībā ir 1.00T ar kopējo apjomu 1000000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 9.50K.

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Beware of Geeks Bearing Grifts uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Beware of Geeks Bearing Grifts uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Beware of Geeks Bearing Grifts uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Beware of Geeks Bearing Grifts uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0+7.81%
60 dienas$ 0-9.74%
90 dienas$ 0--

Kas ir Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)?

Introducing $BOGBG: Beware of Geeks Bearing Grifts – the ultimate meme token inspired by Vitalik Buterin's epic tweet highlighting the clever pun on nontransitive dice and crypto skepticism. Just like those tricky dice where A beats B, B beats C, but C dominates A, $BOGBG flips the script on grifts in the crypto world with pure, unadulterated fun.Launched on Ethereum as an ERC-20 token with 0% tax, fully burned liquidity, and renounced ownership for a fair, community-driven ride. No BS, just vibes – because in memes, as in dice, anything can happen! Join the cycle and roll with us.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) resurss

Oficiālā interneta vietne

Beware of Geeks Bearing Grifts cenas prognoze (USD)

Kāda būs Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Beware of Geeks Bearing Grifts prognozes.

Apskati Beware of Geeks Bearing Grifts cenas prognozi!

BOGBG uz vietējām valūtām

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) tokenomika

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BOGBG tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Kāda ir Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) vērtība šodien?
Reāllaika BOGBG cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BOGBG uz USD cena?
Pašreizējā BOGBG uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Beware of Geeks Bearing Grifts tirgus maksimums?
BOGBG tirgus maksimums ir $ 9.50K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BOGBG apjoms apgrozībā?
BOGBG apjoms apgrozībā ir 1.00T USD.
Kāda bija BOGBG vēsturiski augstākā cena?
BOGBG sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija BOGBG vēsturiski zemākā cena?
BOGBG sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BOGBG tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BOGBG tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BOGBG šogad kāps augstāk?
BOGBG cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BOGBG cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:46:43 (UTC+8)

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$102,225.25
$102,225.25$102,225.25

-0.92%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,343.27
$3,343.27$3,343.27

-4.67%

Solana logotips

Solana

SOL

$156.62
$156.62$156.62

-3.00%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2479
$2.2479$2.2479

-1.49%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$102,225.25
$102,225.25$102,225.25

-0.92%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,343.27
$3,343.27$3,343.27

-4.67%

Solana logotips

Solana

SOL

$156.62
$156.62$156.62

-3.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2479
$2.2479$2.2479

-1.49%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16450
$0.16450$0.16450

+0.34%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.27998
$0.27998$0.27998

+1,725.16%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.8486
$1.8486$1.8486

+1,132.40%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000338
$0.0000000000000000000000000338$0.0000000000000000000000000338

+389.85%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000183
$0.000000000183$0.000000000183

+112.79%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000661
$0.0000661$0.0000661

+61.21%