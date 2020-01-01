Bet Big Casino (BETBIG) tokenomika
Bet Big Casino (BETBIG) informācija
BETBIG is an innovative blockchain-based casino redefining the online gaming experience. Built on the Solana network, it combines the excitement of traditional casino games with the advantages of decentralization. Players enjoy lightning-fast transactions, minimal fees, and a secure, transparent environment.
The platform offers a wide range of games, from slots and poker to live dealer experiences, all powered by cutting-edge Web3 technology. With real rewards, community-driven events, and staking opportunities, BETBIG aims to create a gaming ecosystem where fun meets financial empowerment.
Bet Big Casino (BETBIG) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Bet Big Casino (BETBIG) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Bet Big Casino (BETBIG) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Bet Big Casino (BETBIG) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BETBIG tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BETBIG tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti BETBIG tokenomiku, uzzini BETBIG tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.