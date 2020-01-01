Best Patent Token (BPT) tokenomika

Best Patent Token (BPT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Best Patent Token (BPT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Best Patent Token (BPT) informācija

The BPT project aims to transform patents into digital assets by integrating blockchain technology, enhancing the management and commercialization of patents. This initiative allows patent owners to tokenize their inventions and offer them on the market, facilitating a new ecosystem where investors can generate returns by investing in these tokenized patent assets. Furthermore, BPT tokens serve as a medium of exchange within the platform, used for accessing various services and conducting transactions related to patents. This system significantly improves transparency and accessibility in the patent industry.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://bestpatent.io/
Tehniskais dokuments:
https://bestpatent1.gitbook.io/bpts-white-paper

Best Patent Token (BPT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Best Patent Token (BPT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.06M
$ 1.06M
Kopējais apjoms:
$ 5.00B
$ 5.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 2.70B
$ 2.70B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.96M
$ 1.96M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00236637
$ 0.00236637
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.0003924
$ 0.0003924

Best Patent Token (BPT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Best Patent Token (BPT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BPT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BPT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BPT tokenomiku, uzzini BPT tokena reāllaika cenu!

BPT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BPT? Mūsu BPT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.