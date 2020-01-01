Best Patent Token (BPT) tokenomika
Best Patent Token (BPT) informācija
The BPT project aims to transform patents into digital assets by integrating blockchain technology, enhancing the management and commercialization of patents. This initiative allows patent owners to tokenize their inventions and offer them on the market, facilitating a new ecosystem where investors can generate returns by investing in these tokenized patent assets. Furthermore, BPT tokens serve as a medium of exchange within the platform, used for accessing various services and conducting transactions related to patents. This system significantly improves transparency and accessibility in the patent industry.
Best Patent Token (BPT) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Best Patent Token (BPT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Best Patent Token (BPT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Best Patent Token (BPT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BPT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BPT tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti BPT tokenomiku, uzzini BPT tokena reāllaika cenu!
