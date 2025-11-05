BiržaDEX+
Reāllaika BESC MONEY cena šodien ir 15.15 USD. Seko līdzi reāllaika MONEY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MONEY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MONEY

MONEY Cenas informācija

Kas ir MONEY

MONEY Oficiālā tīmekļa vietne

MONEY Tokenomika

MONEY Cenas prognoze

BESC MONEY logotips

BESC MONEY Cena (MONEY)

Nav sarakstā

1 MONEY uz USD reāllaika cena:

mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
BESC MONEY (MONEY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:23:16 (UTC+8)

BESC MONEY (MONEY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 14.0
$ 14.0$ 14.0
24h zemākā
$ 17.23
$ 17.23$ 17.23
24h augstākā

$ 14.0
$ 14.0$ 14.0

$ 17.23
$ 17.23$ 17.23

$ 39.54
$ 39.54$ 39.54

$ 14.0
$ 14.0$ 14.0

+1.28%

-10.95%

-18.65%

-18.65%

BESC MONEY (MONEY) reāllaika cena ir $15.15. Pēdējo 24 stundu laikā MONEY tika tirgots robežās no zemākās $ 14.0 līdz augstākajai $ 17.23, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MONEY visu laiku augstākā cena ir $ 39.54, savukārt zemākā - $ 14.0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MONEY ir mainījies par +1.28% pēdējā stundā, par -10.95% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.65% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

BESC MONEY (MONEY) tirgus informācija

$ 654.97K
$ 654.97K$ 654.97K

--
----

$ 654.97K
$ 654.97K$ 654.97K

43.36K
43.36K 43.36K

43,355.58874854541
43,355.58874854541 43,355.58874854541

Pašreizējais BESC MONEY tirgus maksimums ir $ 654.97K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MONEY apjoms apgrozībā ir 43.36K ar kopējo apjomu 43355.58874854541. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 654.97K.

BESC MONEY (MONEY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas BESC MONEY uz USD bija $ -1.86393202526611.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas BESC MONEY uz USD bija $ -5.3650240500.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas BESC MONEY uz USD bija $ -7.8816269100.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas BESC MONEY uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -1.86393202526611-10.95%
30 dienas$ -5.3650240500-35.41%
60 dienas$ -7.8816269100-52.02%
90 dienas$ 0--

Kas ir BESC MONEY (MONEY)?

At Besc Crypto, we are dedicated to revolutionizing the way you trade and exchange tokens. Our platform is designed with user experience in mind, ensuring that both novice and experienced traders can navigate the world of cryptocurrency with ease. With a commitment to transparency and security, we strive to provide a reliable environment for all your trading needs

BESC Coin is more than a cryptocurrency—it's a stake in a thriving, real-world business with a proven track record of success. With profit-sharing, staking rewards, advanced trading features, and exclusive client benefits, BESC Coin offers unparalleled value for investors and customers alike. Join us in building the future of construction and blockchain technology.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

BESC MONEY (MONEY) resurss

Oficiālā interneta vietne

BESC MONEY cenas prognoze (USD)

Kāda būs BESC MONEY (MONEY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu BESC MONEY (MONEY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa BESC MONEY prognozes.

Apskati BESC MONEY cenas prognozi!

MONEY uz vietējām valūtām

BESC MONEY (MONEY) tokenomika

BESC MONEY (MONEY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MONEY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par BESC MONEY (MONEY)

Kāda ir BESC MONEY (MONEY) vērtība šodien?
Reāllaika MONEY cena USD ir 15.15 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MONEY uz USD cena?
Pašreizējā MONEY uz USD cena ir $ 15.15. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir BESC MONEY tirgus maksimums?
MONEY tirgus maksimums ir $ 654.97K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MONEY apjoms apgrozībā?
MONEY apjoms apgrozībā ir 43.36K USD.
Kāda bija MONEY vēsturiski augstākā cena?
MONEY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 39.54 USD apmērā.
Kāda bija MONEY vēsturiski zemākā cena?
MONEY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 14.0 USD.
Kāds ir MONEY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MONEY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MONEY šogad kāps augstāk?
MONEY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MONEY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:23:16 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

