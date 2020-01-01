Bermuda Shorts (SHORT) tokenomika
Bermuda Shorts (SHORT) informācija
BSC needs something new and unique memecoin tokenomics!
Introducing @bscwearshorts Bermuda Shorts
Ticker: $SHORT Contract Address: 0xACee924Ec7FCEB684369519e2d135DB2eAabE192
Tokenomics: 4 TRILLION
99.9% will be sent to CZ's wallet 0.08% for Liquidity 0.02% for CEX listings
I personally added 80 BNB Liquidity and will be locked for 4 months.
Don’t short the market—just buy $SHORT instead. 🩳
Tired of memecoin PvPs and drama? Try $SHORT—no PVP, just building a culture.
$SHORT dev sent 99.9% of the supply to CZ—better than $SHIB dev sending 50% of the supply to Vitalik.
Join Telegram: https://t.me/BERMUDASHORT
Bermuda Shorts (SHORT) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Bermuda Shorts (SHORT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Bermuda Shorts (SHORT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Bermuda Shorts (SHORT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais SHORT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu SHORT tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti SHORT tokenomiku, uzzini SHORT tokena reāllaika cenu!
