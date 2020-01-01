Bermuda Shorts (SHORT) tokenomika

Bermuda Shorts (SHORT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Bermuda Shorts (SHORT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Bermuda Shorts (SHORT) informācija

BSC needs something new and unique memecoin tokenomics!

Introducing @bscwearshorts Bermuda Shorts

Ticker: $SHORT Contract Address: 0xACee924Ec7FCEB684369519e2d135DB2eAabE192

Tokenomics: 4 TRILLION

99.9% will be sent to CZ's wallet 0.08% for Liquidity 0.02% for CEX listings

I personally added 80 BNB Liquidity and will be locked for 4 months.

Don’t short the market—just buy $SHORT instead. 🩳

Tired of memecoin PvPs and drama? Try $SHORT—no PVP, just building a culture.

$SHORT dev sent 99.9% of the supply to CZ—better than $SHIB dev sending 50% of the supply to Vitalik.

Join Telegram: https://t.me/BERMUDASHORT

https://shortcoin.vip/

Bermuda Shorts (SHORT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Bermuda Shorts (SHORT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 109.60K
$ 109.60K$ 109.60K
Kopējais apjoms:
$ 4.00T
$ 4.00T$ 4.00T
Apjoms apgrozībā:
$ 4.00B
$ 4.00B$ 4.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 109.60M
$ 109.60M$ 109.60M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0$ 0

Bermuda Shorts (SHORT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Bermuda Shorts (SHORT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SHORT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SHORT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SHORT tokenomiku, uzzini SHORT tokena reāllaika cenu!

SHORT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SHORT? Mūsu SHORT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.