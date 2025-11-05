BiržaDEX+
Reāllaika Berkshire Hathaway xStock cena šodien ir 490.67 USD. Seko līdzi reāllaika BRK.BX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BRK.BX cenas tendenci MEXC.

Berkshire Hathaway xStock

Berkshire Hathaway xStock Cena (BRK.BX)

Nav sarakstā

$490.67
$490.67
+2.20%1D
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:23:07 (UTC+8)

Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 480.02
$ 480.02$ 480.02
24h zemākā
$ 491.12
$ 491.12$ 491.12
24h augstākā

$ 480.02
$ 480.02$ 480.02

$ 491.12
$ 491.12$ 491.12

$ 546.27
$ 546.27$ 546.27

$ 477.38
$ 477.38$ 477.38

--

+2.22%

-2.82%

-2.82%

Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) reāllaika cena ir $490.67. Pēdējo 24 stundu laikā BRK.BX tika tirgots robežās no zemākās $ 480.02 līdz augstākajai $ 491.12, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BRK.BX visu laiku augstākā cena ir $ 546.27, savukārt zemākā - $ 477.38.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BRK.BX ir mainījies par -- pēdējā stundā, par +2.22% pēdējo 24 stundu laikā un par -2.82% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) tirgus informācija

$ 660.00K
$ 660.00K$ 660.00K

--
----

$ 10.89M
$ 10.89M$ 10.89M

1.35K
1.35K 1.35K

22,199.99952743
22,199.99952743 22,199.99952743

Pašreizējais Berkshire Hathaway xStock tirgus maksimums ir $ 660.00K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BRK.BX apjoms apgrozībā ir 1.35K ar kopējo apjomu 22199.99952743. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 10.89M.

Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Berkshire Hathaway xStock uz USD bija $ +10.65.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Berkshire Hathaway xStock uz USD bija $ -7.3164294370.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Berkshire Hathaway xStock uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Berkshire Hathaway xStock uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +10.65+2.22%
30 dienas$ -7.3164294370-1.49%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)?

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) resurss

Berkshire Hathaway xStock cenas prognoze (USD)

Kāda būs Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Berkshire Hathaway xStock prognozes.

Apskati Berkshire Hathaway xStock cenas prognozi!

BRK.BX uz vietējām valūtām

Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) tokenomika

Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BRK.BX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)

Kāda ir Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) vērtība šodien?
Reāllaika BRK.BX cena USD ir 490.67 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BRK.BX uz USD cena?
Pašreizējā BRK.BX uz USD cena ir $ 490.67. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Berkshire Hathaway xStock tirgus maksimums?
BRK.BX tirgus maksimums ir $ 660.00K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BRK.BX apjoms apgrozībā?
BRK.BX apjoms apgrozībā ir 1.35K USD.
Kāda bija BRK.BX vēsturiski augstākā cena?
BRK.BX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 546.27 USD apmērā.
Kāda bija BRK.BX vēsturiski zemākā cena?
BRK.BX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 477.38 USD.
Kāds ir BRK.BX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BRK.BX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BRK.BX šogad kāps augstāk?
BRK.BX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BRK.BX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:23:07 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

