Berabot (BBOT) tokenomika
Berabot (BBOT) informācija
First Telegram sniping & trading bot on Berachain
Allow us to introduce our Berabot project on Berachain. This initiative is designed to benefit every bera user by enhancing their trading flow for a more streamlined experience. Berabot stands out as the inaugural and exclusive trading bot to debut on Berachain. This intricately crafted trading bot is tailored to provide an unparalleled trading experience by seamlessly combining traditional trading conventions with the dynamic functionalities of Telegram bots.
Berabot (BBOT) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Berabot (BBOT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Berabot (BBOT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Berabot (BBOT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BBOT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BBOT tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti BBOT tokenomiku, uzzini BBOT tokena reāllaika cenu!
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.