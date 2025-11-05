BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Beny Bad Boy cena šodien ir 0.00316162 USD. Seko līdzi reāllaika BBB uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BBB cenas tendenci MEXC.Reāllaika Beny Bad Boy cena šodien ir 0.00316162 USD. Seko līdzi reāllaika BBB uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BBB cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BBB

BBB Cenas informācija

Kas ir BBB

BBB Oficiālā tīmekļa vietne

BBB Tokenomika

BBB Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Beny Bad Boy logotips

Beny Bad Boy Cena (BBB)

Nav sarakstā

1 BBB uz USD reāllaika cena:

$0.00316162
$0.00316162$0.00316162
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Beny Bad Boy (BBB) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:21:57 (UTC+8)

Beny Bad Boy (BBB) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00316162
$ 0.00316162$ 0.00316162
24h zemākā
$ 0.00316186
$ 0.00316186$ 0.00316186
24h augstākā

$ 0.00316162
$ 0.00316162$ 0.00316162

$ 0.00316186
$ 0.00316186$ 0.00316186

$ 0.00514351
$ 0.00514351$ 0.00514351

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Beny Bad Boy (BBB) reāllaika cena ir $0.00316162. Pēdējo 24 stundu laikā BBB tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00316162 līdz augstākajai $ 0.00316186, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BBB visu laiku augstākā cena ir $ 0.00514351, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BBB ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par 0.00% pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Beny Bad Boy (BBB) tirgus informācija

$ 7.53M
$ 7.53M$ 7.53M

--
----

$ 7.53M
$ 7.53M$ 7.53M

2.38B
2.38B 2.38B

2,382,904,000.0
2,382,904,000.0 2,382,904,000.0

Pašreizējais Beny Bad Boy tirgus maksimums ir $ 7.53M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BBB apjoms apgrozībā ir 2.38B ar kopējo apjomu 2382904000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 7.53M.

Beny Bad Boy (BBB) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Beny Bad Boy uz USD bija $ 0.0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Beny Bad Boy uz USD bija $ -0.0000002447.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Beny Bad Boy uz USD bija $ +0.0024446433.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Beny Bad Boy uz USD bija $ +0.00290298621790037923.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0.00.00%
30 dienas$ -0.0000002447-0.00%
60 dienas$ +0.0024446433+77.32%
90 dienas$ +0.00290298621790037923+1,122.43%

Kas ir Beny Bad Boy (BBB)?

$BBB isn’t just a meme; it’s the heartbeat of a wild, unstoppable community. Powered by the BBB Cult, we’re rewriting the rules of memecoins. Together, the BBB Community creates the fun, fuels the pumps, and spreads the megadrops like wildfire. $BBB isn’t just a meme; it’s the heartbeat of a wild, unstoppable community. Powered by the BBB Cult, we’re rewriting the rules of memecoins. Together, the BBB Community creates the fun, fuels the pumps, and spreads the megadrops like wildfire.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Beny Bad Boy (BBB) resurss

Oficiālā interneta vietne

Beny Bad Boy cenas prognoze (USD)

Kāda būs Beny Bad Boy (BBB) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Beny Bad Boy (BBB) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Beny Bad Boy prognozes.

Apskati Beny Bad Boy cenas prognozi!

BBB uz vietējām valūtām

Beny Bad Boy (BBB) tokenomika

Beny Bad Boy (BBB) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BBB tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Beny Bad Boy (BBB)

Kāda ir Beny Bad Boy (BBB) vērtība šodien?
Reāllaika BBB cena USD ir 0.00316162 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BBB uz USD cena?
Pašreizējā BBB uz USD cena ir $ 0.00316162. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Beny Bad Boy tirgus maksimums?
BBB tirgus maksimums ir $ 7.53M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BBB apjoms apgrozībā?
BBB apjoms apgrozībā ir 2.38B USD.
Kāda bija BBB vēsturiski augstākā cena?
BBB sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00514351 USD apmērā.
Kāda bija BBB vēsturiski zemākā cena?
BBB sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BBB tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BBB tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BBB šogad kāps augstāk?
BBB cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BBB cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:21:57 (UTC+8)

Beny Bad Boy (BBB) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,197.29
$101,197.29$101,197.29

-1.92%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,263.15
$3,263.15$3,263.15

-6.95%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.50
$153.50$153.50

-4.94%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1989
$2.1989$2.1989

-3.64%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,197.29
$101,197.29$101,197.29

-1.92%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,263.15
$3,263.15$3,263.15

-6.95%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1989
$2.1989$2.1989

-3.64%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.50
$153.50$153.50

-4.94%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16204
$0.16204$0.16204

-1.15%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.4061
$3.4061$3.4061

+2,170.73%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.18000
$0.18000$0.18000

+1,073.40%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06776
$0.06776$0.06776

+92.06%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000646
$0.0000646$0.0000646

+57.56%