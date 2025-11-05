BiržaDEX+
Reāllaika Bella Bumper cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BUMPER uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BUMPER cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BUMPER

BUMPER Cenas informācija

Kas ir BUMPER

BUMPER Oficiālā tīmekļa vietne

BUMPER Tokenomika

BUMPER Cenas prognoze

Bella Bumper Cena (BUMPER)

1 BUMPER uz USD reāllaika cena:

$0.00053736
$0.00053736
-9.80%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Bella Bumper (BUMPER) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:22:51 (UTC+8)

Bella Bumper (BUMPER) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00667841
$ 0.00667841

$ 0
$ 0

-0.56%

-9.86%

-30.73%

-30.73%

Bella Bumper (BUMPER) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BUMPER tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BUMPER visu laiku augstākā cena ir $ 0.00667841, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BUMPER ir mainījies par -0.56% pēdējā stundā, par -9.86% pēdējo 24 stundu laikā un par -30.73% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Bella Bumper (BUMPER) tirgus informācija

$ 267.26K
$ 267.26K

--
--

$ 267.26K
$ 267.26K

499.68M
499.68M

499,677,174.494633
499,677,174.494633

Pašreizējais Bella Bumper tirgus maksimums ir $ 267.26K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BUMPER apjoms apgrozībā ir 499.68M ar kopējo apjomu 499677174.494633. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 267.26K.

Bella Bumper (BUMPER) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Bella Bumper uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Bella Bumper uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Bella Bumper uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Bella Bumper uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-9.86%
30 dienas$ 0-40.57%
60 dienas$ 0-85.00%
90 dienas$ 0--

Kas ir Bella Bumper (BUMPER)?

Bella Bumper is a community-driven meme coin inspired by the fun and playful world of cars and racing. Born from the Nummus Aeternita community, it represents a humorous take on the “wen Lambo” culture, highlighting the journey before reaching the dream car. While primarily a meme token, Bella Bumper’s purpose is to engage its community through creative campaigns, social interaction, and gamified initiatives around car-themed content, with a focus on entertainment, engagement, and community growth.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Bella Bumper (BUMPER) resurss

Oficiālā interneta vietne

Bella Bumper cenas prognoze (USD)

Kāda būs Bella Bumper (BUMPER) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Bella Bumper (BUMPER) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Bella Bumper prognozes.

Apskati Bella Bumper cenas prognozi!

BUMPER uz vietējām valūtām

Bella Bumper (BUMPER) tokenomika

Bella Bumper (BUMPER) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BUMPER tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Bella Bumper (BUMPER)

Kāda ir Bella Bumper (BUMPER) vērtība šodien?
Reāllaika BUMPER cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BUMPER uz USD cena?
Pašreizējā BUMPER uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Bella Bumper tirgus maksimums?
BUMPER tirgus maksimums ir $ 267.26K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BUMPER apjoms apgrozībā?
BUMPER apjoms apgrozībā ir 499.68M USD.
Kāda bija BUMPER vēsturiski augstākā cena?
BUMPER sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00667841 USD apmērā.
Kāda bija BUMPER vēsturiski zemākā cena?
BUMPER sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BUMPER tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BUMPER tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BUMPER šogad kāps augstāk?
BUMPER cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BUMPER cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:22:51 (UTC+8)

Bella Bumper (BUMPER) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,137.51

$3,267.17

$154.52

$1.0001

$2.2118

$101,137.51

$3,267.17

$2.2118

$154.52

$0.16267

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.5724

$0.09999

$0.0000000000000000000000000243

$0.000000000147

$0.0000621

