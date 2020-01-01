Beets Staked Sonic (STS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Beets Staked Sonic (STS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Beets Staked Sonic (STS) informācija

stS is a liquid-staked token that users receive when they stake S on the Beets platform. The value of stS naturally appreciates in relation to S thanks to native network staking rewards from validator delegation being automatically compounded within the token. Due to the management of underlying nodes, validators earn 15% of the overall stS staking rewards. Beets also takes a 10% protocol fee on the rewards after the validator fees. The APY displayed on the UI is the APY the user receives (all fees have been subtracted automatically). To stake, users simply need to head to the stS page and select how much S they wish to deposit. As an alternative to staking, users can swap out of stS on DEXs by swapping their stS for S on the Swap Page.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://beets.fi/

Beets Staked Sonic (STS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Beets Staked Sonic (STS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 86.00M
$ 86.00M$ 86.00M
Kopējais apjoms:
$ 278.91M
$ 278.91M$ 278.91M
Apjoms apgrozībā:
$ 278.91M
$ 278.91M$ 278.91M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 86.00M
$ 86.00M$ 86.00M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.990411
$ 0.990411$ 0.990411
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.254052
$ 0.254052$ 0.254052
Pašreizējā cena:
$ 0.308536
$ 0.308536$ 0.308536

Beets Staked Sonic (STS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Beets Staked Sonic (STS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais STS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu STS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti STS tokenomiku, uzzini STS tokena reāllaika cenu!

STS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas STS? Mūsu STS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.