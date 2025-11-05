BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Beercoin 2 cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BEER2 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BEER2 cenas tendenci MEXC.Reāllaika Beercoin 2 cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BEER2 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BEER2 cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BEER2

BEER2 Cenas informācija

Kas ir BEER2

BEER2 Tehniskais dokuments

BEER2 Oficiālā tīmekļa vietne

BEER2 Tokenomika

BEER2 Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Beercoin 2 logotips

Beercoin 2 Cena (BEER2)

Nav sarakstā

1 BEER2 uz USD reāllaika cena:

--
----
-6.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Beercoin 2 (BEER2) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:22:31 (UTC+8)

Beercoin 2 (BEER2) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0000627
$ 0.0000627$ 0.0000627

$ 0
$ 0$ 0

+1.89%

-6.07%

-21.20%

-21.20%

Beercoin 2 (BEER2) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BEER2 tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BEER2 visu laiku augstākā cena ir $ 0.0000627, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BEER2 ir mainījies par +1.89% pēdējā stundā, par -6.07% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.20% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Beercoin 2 (BEER2) tirgus informācija

$ 94.21K
$ 94.21K$ 94.21K

--
----

$ 125.78K
$ 125.78K$ 125.78K

395.56B
395.56B 395.56B

528,112,755,663.3835
528,112,755,663.3835 528,112,755,663.3835

Pašreizējais Beercoin 2 tirgus maksimums ir $ 94.21K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BEER2 apjoms apgrozībā ir 395.56B ar kopējo apjomu 528112755663.3835. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 125.78K.

Beercoin 2 (BEER2) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Beercoin 2 uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Beercoin 2 uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Beercoin 2 uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Beercoin 2 uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-6.07%
30 dienas$ 0-38.10%
60 dienas$ 0-38.42%
90 dienas$ 0--

Kas ir Beercoin 2 (BEER2)?

While Beercoin has brought together a vibrant community and now is the time to make it even better and stronger than ever. Let’s get back to the bar and bring excitement and joy with us! Why Beer 2.0? A letter to better community Have you ever dreamt of a better version of $BEER? Stronger, more foamy, more perfect. Just sip $BEER 2.0. Beer 2.0 will feature a streamlined token distribution, reducing the total supply to enhance scarcity and value. This approach mirrors the effective strategies seen in projects like Trump Coin, which launched with a total supply of 1 billion tokens, with 80% allocated to creators and affiliates, and 20% made available to the public

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Beercoin 2 cenas prognoze (USD)

Kāda būs Beercoin 2 (BEER2) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Beercoin 2 (BEER2) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Beercoin 2 prognozes.

Apskati Beercoin 2 cenas prognozi!

BEER2 uz vietējām valūtām

Beercoin 2 (BEER2) tokenomika

Beercoin 2 (BEER2) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BEER2 tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Beercoin 2 (BEER2)

Kāda ir Beercoin 2 (BEER2) vērtība šodien?
Reāllaika BEER2 cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BEER2 uz USD cena?
Pašreizējā BEER2 uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Beercoin 2 tirgus maksimums?
BEER2 tirgus maksimums ir $ 94.21K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BEER2 apjoms apgrozībā?
BEER2 apjoms apgrozībā ir 395.56B USD.
Kāda bija BEER2 vēsturiski augstākā cena?
BEER2 sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0000627 USD apmērā.
Kāda bija BEER2 vēsturiski zemākā cena?
BEER2 sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BEER2 tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BEER2 tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BEER2 šogad kāps augstāk?
BEER2 cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BEER2 cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:22:31 (UTC+8)

Beercoin 2 (BEER2) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,139.99
$101,139.99$101,139.99

-1.97%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,267.09
$3,267.09$3,267.09

-6.84%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.58
$154.58$154.58

-4.27%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2118
$2.2118$2.2118

-3.08%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,139.99
$101,139.99$101,139.99

-1.97%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,267.09
$3,267.09$3,267.09

-6.84%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2118
$2.2118$2.2118

-3.08%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.58
$154.58$154.58

-4.27%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16273
$0.16273$0.16273

-0.73%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.5021
$2.5021$2.5021

+1,568.06%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.09797
$0.09797$0.09797

+538.65%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000243
$0.0000000000000000000000000243$0.0000000000000000000000000243

+252.17%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000146
$0.000000000146$0.000000000146

+69.76%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000621
$0.0000621$0.0000621

+51.46%