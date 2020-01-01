Beem Communication (BEEM) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Beem Communication (BEEM), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Beem Communication (BEEM) informācija

Beem is a decentralized communication protocol built on the Solana blockchain that enables secure, fast, and censorship-resistant messaging. It leverages Solana’s high throughput and low transaction costs to provide a scalable and efficient platform for real-time communication without relying on centralized servers. The BEEM token serves multiple purposes: it is used to pay for network services, incentivize node operators, and empower holders with decentralized governance rights. By combining blockchain technology with instant messaging, Beem aims to revolutionize secure communication in the Web3 ecosystem, fostering privacy, transparency, and user control.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.beem.me/
Tehniskais dokuments:
https://www.beem.me/whitepaper

Beem Communication (BEEM) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Beem Communication (BEEM) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija: $ 708.32K
$ 708.32K
$ 708.32K
Kopējais apjoms:
$ 999.99M
$ 999.99M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.99M
$ 999.99M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība): $ 708.32K
$ 708.32K
$ 708.32K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00145202
$ 0.00145202
Visu laiku zemākā cena: $ 0
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00070833
$ 0.00070833

Beem Communication (BEEM) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Beem Communication (BEEM) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BEEM tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BEEM tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BEEM tokenomiku, uzzini BEEM tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

