Reāllaika Beavers by CEDEN cena šodien ir 0.00012417 USD. Seko līdzi reāllaika BEAVER uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BEAVER cenas tendenci MEXC.Reāllaika Beavers by CEDEN cena šodien ir 0.00012417 USD. Seko līdzi reāllaika BEAVER uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BEAVER cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BEAVER

BEAVER Cenas informācija

Kas ir BEAVER

BEAVER Oficiālā tīmekļa vietne

BEAVER Tokenomika

BEAVER Cenas prognoze

Beavers by CEDEN Cena (BEAVER)

$0.00012437
-7.50%1D
Beavers by CEDEN (BEAVER) Tiešsaistes cenu diagramma
Beavers by CEDEN (BEAVER) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00011742
24h zemākā
$ 0.00013731
24h augstākā

$ 0.00011742
$ 0.00013731
$ 0.00018937
$ 0.00008098
+1.18%

-7.68%

-18.13%

-18.13%

Beavers by CEDEN (BEAVER) reāllaika cena ir $0.00012417. Pēdējo 24 stundu laikā BEAVER tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00011742 līdz augstākajai $ 0.00013731, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BEAVER visu laiku augstākā cena ir $ 0.00018937, savukārt zemākā - $ 0.00008098.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BEAVER ir mainījies par +1.18% pēdējā stundā, par -7.68% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.13% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Beavers by CEDEN (BEAVER) tirgus informācija

$ 834.81K
--
$ 834.81K
6.72B
6,723,257,311.0
Pašreizējais Beavers by CEDEN tirgus maksimums ir $ 834.81K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BEAVER apjoms apgrozībā ir 6.72B ar kopējo apjomu 6723257311.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 834.81K.

Beavers by CEDEN (BEAVER) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Beavers by CEDEN uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Beavers by CEDEN uz USD bija $ -0.0000345042.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Beavers by CEDEN uz USD bija $ +0.0000148867.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Beavers by CEDEN uz USD bija $ 0.

Periods Mainīt (USD) Mainīt (%)
Šodien$ 0-7.68%
30 dienas$ -0.0000345042-27.78%
60 dienas$ +0.0000148867+11.99%
90 dienas$ 0--

Kas ir Beavers by CEDEN (BEAVER)?

CEDEN is a video game publisher, with portfolio companies across gaming, infrastructure and social media.

CEDEN has been in business for years delivering successful products and generating revenue from a variety of sources including merger and acquisiton of video game studios and video game title publishing. We recently launched our fully dilluted brand coin, $BEAVER, on Abstract and will be publishing MEGAWEAPON on the chain.

We also have AAA quality titles Uncaged: The Jon Jones Brawler, featuring the UFC legend Jon Jones in his debut title, coming soon!

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Beavers by CEDEN (BEAVER) resurss

Oficiālā interneta vietne

Beavers by CEDEN cenas prognoze (USD)

Kāda būs Beavers by CEDEN (BEAVER) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Beavers by CEDEN (BEAVER) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Beavers by CEDEN prognozes.

Apskati Beavers by CEDEN cenas prognozi!

BEAVER uz vietējām valūtām

Beavers by CEDEN (BEAVER) tokenomika

Beavers by CEDEN (BEAVER) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BEAVER tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Beavers by CEDEN (BEAVER)

Kāda ir Beavers by CEDEN (BEAVER) vērtība šodien?
Reāllaika BEAVER cena USD ir 0.00012417 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BEAVER uz USD cena?
Pašreizējā BEAVER uz USD cena ir $ 0.00012417. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Beavers by CEDEN tirgus maksimums?
BEAVER tirgus maksimums ir $ 834.81K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BEAVER apjoms apgrozībā?
BEAVER apjoms apgrozībā ir 6.72B USD.
Kāda bija BEAVER vēsturiski augstākā cena?
BEAVER sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00018937 USD apmērā.
Kāda bija BEAVER vēsturiski zemākā cena?
BEAVER sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00008098 USD.
Kāds ir BEAVER tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BEAVER tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BEAVER šogad kāps augstāk?
BEAVER cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BEAVER cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

