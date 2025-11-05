BiržaDEX+
Reāllaika BEARY cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BEARY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BEARY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BEARY

BEARY Cenas informācija

Kas ir BEARY

BEARY Oficiālā tīmekļa vietne

BEARY Tokenomika

BEARY Cenas prognoze

BEARY logotips

BEARY Cena (BEARY)

Nav sarakstā

1 BEARY uz USD reāllaika cena:

--
----
-18.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
BEARY (BEARY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:22:00 (UTC+8)

BEARY (BEARY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00268921
$ 0.00268921$ 0.00268921

$ 0
$ 0$ 0

+0.29%

-18.17%

-30.18%

-30.18%

BEARY (BEARY) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BEARY tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BEARY visu laiku augstākā cena ir $ 0.00268921, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BEARY ir mainījies par +0.29% pēdējā stundā, par -18.17% pēdējo 24 stundu laikā un par -30.18% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

BEARY (BEARY) tirgus informācija

$ 10.39K
$ 10.39K$ 10.39K

--
----

$ 10.39K
$ 10.39K$ 10.39K

989.71M
989.71M 989.71M

989,710,456.9532083
989,710,456.9532083 989,710,456.9532083

Pašreizējais BEARY tirgus maksimums ir $ 10.39K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BEARY apjoms apgrozībā ir 989.71M ar kopējo apjomu 989710456.9532083. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 10.39K.

BEARY (BEARY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas BEARY uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas BEARY uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas BEARY uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas BEARY uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-18.17%
30 dienas$ 0-86.68%
60 dienas$ 0-98.23%
90 dienas$ 0--

Kas ir BEARY (BEARY)?

$BEARY is a memecoin rooted in internet culture and inspired by community references, particularly centered around the bear, a symbol often used in the crypto space. It does not have a specific technical utility and is not intended to solve a particular problem within the blockchain ecosystem. Its identity is based on a recognizable visual universe, a humorous tone, and the active participation of its community.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

BEARY (BEARY) resurss

Oficiālā interneta vietne

BEARY cenas prognoze (USD)

Kāda būs BEARY (BEARY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu BEARY (BEARY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa BEARY prognozes.

Apskati BEARY cenas prognozi!

BEARY uz vietējām valūtām

BEARY (BEARY) tokenomika

BEARY (BEARY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BEARY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par BEARY (BEARY)

Kāda ir BEARY (BEARY) vērtība šodien?
Reāllaika BEARY cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BEARY uz USD cena?
Pašreizējā BEARY uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir BEARY tirgus maksimums?
BEARY tirgus maksimums ir $ 10.39K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BEARY apjoms apgrozībā?
BEARY apjoms apgrozībā ir 989.71M USD.
Kāda bija BEARY vēsturiski augstākā cena?
BEARY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00268921 USD apmērā.
Kāda bija BEARY vēsturiski zemākā cena?
BEARY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BEARY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BEARY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BEARY šogad kāps augstāk?
BEARY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BEARY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:22:00 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

