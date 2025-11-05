BiržaDEX+
Reāllaika BDC COIN cena šodien ir 0.00000571 USD. Seko līdzi reāllaika BDC DANA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BDC DANA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BDC DANA

BDC DANA Cenas informācija

Kas ir BDC DANA

BDC DANA Oficiālā tīmekļa vietne

BDC DANA Tokenomika

BDC DANA Cenas prognoze

BDC COIN (BDC DANA) Cenas informācija (USD)

BDC COIN (BDC DANA) reāllaika cena ir $0.00000571. Pēdējo 24 stundu laikā BDC DANA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00000544 līdz augstākajai $ 0.0000059, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BDC DANA visu laiku augstākā cena ir $ 0.01070641, savukārt zemākā - $ 0.00000544.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BDC DANA ir mainījies par +0.65% pēdējā stundā, par +1.07% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.24% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Pašreizējais BDC COIN tirgus maksimums ir $ 5.71K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BDC DANA apjoms apgrozībā ir 999.78M ar kopējo apjomu 999779145.088568. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.71K.

Šodien cenas izmaiņas BDC COIN uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas BDC COIN uz USD bija $ -0.0000026456.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas BDC COIN uz USD bija $ -0.0000056840.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas BDC COIN uz USD bija $ 0.

Kas ir BDC COIN (BDC DANA)?

BcDana is a leading global trading platform committed to providing users with an exceptional trading experience. Since 2016, we've played a vital role in brokerage and the Internet industries, serving nearly 10 million users across 100+ countries. With a selection of over 500 CFD instruments, including Forex, Metals, Futures, Stocks, Indices, and Commodities, we prioritize fair treatment for every trader. Our innovation includes the introduction of BDC tokens, offering users more incentives and investment opportunities, contributing to the development of our ecosystem. BcDana proudly holds the distinction of being the world's first foreign exchange trading platform to issue tokens.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

BDC COIN (BDC DANA) resurss

Oficiālā interneta vietne

BDC COIN cenas prognoze (USD)

Kāda būs BDC COIN (BDC DANA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu BDC COIN (BDC DANA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa BDC COIN prognozes.

Apskati BDC COIN cenas prognozi!

BDC DANA uz vietējām valūtām

BDC COIN (BDC DANA) tokenomika

BDC COIN (BDC DANA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BDC DANA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par BDC COIN (BDC DANA)

Kāda ir BDC COIN (BDC DANA) vērtība šodien?
Reāllaika BDC DANA cena USD ir 0.00000571 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BDC DANA uz USD cena?
Pašreizējā BDC DANA uz USD cena ir $ 0.00000571. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir BDC COIN tirgus maksimums?
BDC DANA tirgus maksimums ir $ 5.71K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BDC DANA apjoms apgrozībā?
BDC DANA apjoms apgrozībā ir 999.78M USD.
Kāda bija BDC DANA vēsturiski augstākā cena?
BDC DANA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01070641 USD apmērā.
Kāda bija BDC DANA vēsturiski zemākā cena?
BDC DANA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00000544 USD.
Kāds ir BDC DANA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BDC DANA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BDC DANA šogad kāps augstāk?
BDC DANA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BDC DANA cenas prognozi dziļākai analīzei.
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

