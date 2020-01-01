BCREPE (BCRE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par BCREPE (BCRE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
BCREPE (BCRE) informācija

BCREPE is an innovative Web3.0 asset management platform that operates on BSC networks. The platform empowers financial experts to create diversified investment portfolios utilizing a variety of crypto assets. This setup allows ordinary users to easily invest in specialized financial products crafted by professionals, granting access to opportunities typically reserved for seasoned investors. Essentially, BCREPE serves as an accessible gateway to professional-grade investment options within the dynamic cryptocurrency landscape. By using BCREPE, users can confidently explore the potential of crypto assets, unlocking new pathways for wealth generation. Ultimately, BCREPE bridges the gap between novice investors and expert financial strategies, fostering a more inclusive and engaging investment ecosystem in the digital age.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.bcrepe.fund

BCREPE (BCRE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos BCREPE (BCRE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 123.89K
Kopējais apjoms:
$ 600.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 600.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 123.89K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.485048
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00020653
BCREPE (BCRE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

BCREPE (BCRE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BCRE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BCRE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BCRE tokenomiku, uzzini BCRE tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.