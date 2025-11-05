BiržaDEX+
Reāllaika BCGame Coin cena šodien ir 0.00847376 USD. Seko līdzi reāllaika BC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BC cenas tendenci MEXC.

BCGame Coin logotips

BCGame Coin Cena (BC)

Nav sarakstā

1 BC uz USD reāllaika cena:

$0.00845636
$0.00845636$0.00845636
-1.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
BCGame Coin (BC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:21:41 (UTC+8)

BCGame Coin (BC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00811089
$ 0.00811089$ 0.00811089
24h zemākā
$ 0.0087168
$ 0.0087168$ 0.0087168
24h augstākā

$ 0.00811089
$ 0.00811089$ 0.00811089

$ 0.0087168
$ 0.0087168$ 0.0087168

$ 0.01100698
$ 0.01100698$ 0.01100698

$ 0.00291432
$ 0.00291432$ 0.00291432

+2.36%

-0.81%

-7.55%

-7.55%

BCGame Coin (BC) reāllaika cena ir $0.00847376. Pēdējo 24 stundu laikā BC tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00811089 līdz augstākajai $ 0.0087168, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BC visu laiku augstākā cena ir $ 0.01100698, savukārt zemākā - $ 0.00291432.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BC ir mainījies par +2.36% pēdējā stundā, par -0.81% pēdējo 24 stundu laikā un par -7.55% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

BCGame Coin (BC) tirgus informācija

$ 84.65M
$ 84.65M$ 84.65M

--
----

$ 84.65M
$ 84.65M$ 84.65M

9.99B
9.99B 9.99B

9,989,707,196.149933
9,989,707,196.149933 9,989,707,196.149933

Pašreizējais BCGame Coin tirgus maksimums ir $ 84.65M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BC apjoms apgrozībā ir 9.99B ar kopējo apjomu 9989707196.149933. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 84.65M.

BCGame Coin (BC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas BCGame Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas BCGame Coin uz USD bija $ +0.0017272031.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas BCGame Coin uz USD bija $ +0.0015371256.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas BCGame Coin uz USD bija $ -0.000088281439334383.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-0.81%
30 dienas$ +0.0017272031+20.38%
60 dienas$ +0.0015371256+18.14%
90 dienas$ -0.000088281439334383-1.03%

Kas ir BCGame Coin (BC)?

$BC is the native token of the BC.GAME platform, serving as both a governance and utility token to enhance user experience through diverse incentives and practical applications within BC.GAME’s gaming ecosystem. Built on the SOL blockchain, $BC ensures fast and secure transactions, with a total supply capped at 10 billion tokens to maintain value and utility.

To further strengthen its economic structure, BC.GAME employs a weekly buyback and burn mechanism. A portion of the platform's revenue or reserves is allocated to buy $BC tokens from exchanges or liquidity pools, guided by market conditions, token performance, or strategic objectives. These tokens are then permanently removed from circulation through an automated or manual burn process, executed via smart contracts. This approach reduces supply, fosters scarcity, and enhances the long-term value of the token.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

BCGame Coin cenas prognoze (USD)

Kāda būs BCGame Coin (BC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu BCGame Coin (BC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa BCGame Coin prognozes.

Apskati BCGame Coin cenas prognozi!

BC uz vietējām valūtām

BCGame Coin (BC) tokenomika

BCGame Coin (BC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par BCGame Coin (BC)

Kāda ir BCGame Coin (BC) vērtība šodien?
Reāllaika BC cena USD ir 0.00847376 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BC uz USD cena?
Pašreizējā BC uz USD cena ir $ 0.00847376. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir BCGame Coin tirgus maksimums?
BC tirgus maksimums ir $ 84.65M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BC apjoms apgrozībā?
BC apjoms apgrozībā ir 9.99B USD.
Kāda bija BC vēsturiski augstākā cena?
BC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01100698 USD apmērā.
Kāda bija BC vēsturiski zemākā cena?
BC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00291432 USD.
Kāds ir BC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BC šogad kāps augstāk?
BC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:21:41 (UTC+8)

BCGame Coin (BC) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

