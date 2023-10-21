BBAChain (BBA) tokenomika
BBAChain (BBA) informācija
BBAChain is a Layer 1 blockchain platform launched on October 21st, 2023 by BTI Group OÜ a company based in Estonia, designed to optimize the functionality, scalability, and affordability of decentralized applications. It utilizes a hybrid consensus mechanism that combines Proof of Stake (PoS), Proof of History (PoH), Derive of Half, and the Algorithm of Dichotomy. This innovative approach allows BBAChain to process transactions at a rate of 100,000 per second for just a few cents.
BBA is the native utility token used within the BBAChain ecosystem for:
• Fees for processing transactions and maintaining data. • Staking by validators to participate in the network consensus and earn rewards. • Engaging in network governance decisions.
BBAChain is building a native ecosystem that includes key features such as:
• A decentralized exchange (DEX) for seamless peer-to-peer asset trading. • A euro-pegged stablecoin, facilitating stable digital transactions. • An NFT marketplace that supports the minting, trading, and auctioning of digital collectibles. • A comprehensive DeFi ecosystem that offers various financial services. • A decentralized network that will facilitate government and institutions to run national elections, voting and polls through the blockchain.
BBAChain (BBA) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos BBAChain (BBA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
BBAChain (BBA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
BBAChain (BBA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BBA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BBA tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti BBA tokenomiku, uzzini BBA tokena reāllaika cenu!
BBA cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BBA? Mūsu BBA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
