Reāllaika Based Moron cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika MORON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MORON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MORON

MORON Cenas informācija

Kas ir MORON

MORON Oficiālā tīmekļa vietne

MORON Tokenomika

MORON Cenas prognoze

Based Moron logotips

Based Moron Cena (MORON)

Nav sarakstā

Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
Based Moron (MORON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:46:00 (UTC+8)

Based Moron (MORON) Cenas informācija (USD)

Based Moron (MORON) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā MORON tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MORON visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MORON ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Based Moron (MORON) tirgus informācija

Pašreizējais Based Moron tirgus maksimums ir $ 12.95K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MORON apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 12.95K.

Based Moron (MORON) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Based Moron uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Based Moron uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Based Moron uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Based Moron uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-35.87%
60 dienas$ 0+25.11%
90 dienas$ 0--

Kas ir Based Moron (MORON)?

Legend has it, $MORON launched with a glorious 1 billion tokens… but our fearless dev decided to literally send half of them “to the moon.” Unfortunately, he didn’t realize the blockchain doesn’t have a NASA program — so those 500 million tokens are now sitting in some random, unverified wallet… forever.

From that moment, we knew what we were: a bunch of lovable, chaotic, crypto-obsessed morons. Our dev? A certified blockchain hazard. Our community? People who embrace the madness and wear “moron” like a badge of honor.

$MORON isn’t just a meme coin — it’s a public safety announcement about what happens when you mix too much caffeine, questionable coding skills, and moon-talk in the same room.

Our mission? Make so much noise, cause so much mayhem, and rally so hard that even our moms start asking, “What’s this moron coin you keep posting about?”

This isn’t financial advice. This isn’t logical. This is $MORON — and we’re mooning… eventually. Probably. Maybe.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Based Moron (MORON) resurss

Based Moron cenas prognoze (USD)

Kāda būs Based Moron (MORON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Based Moron (MORON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Based Moron prognozes.

Apskati Based Moron cenas prognozi!

Based Moron (MORON) tokenomika

Based Moron (MORON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MORON tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Based Moron (MORON)

Kāda ir Based Moron (MORON) vērtība šodien?
Reāllaika MORON cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MORON uz USD cena?
Pašreizējā MORON uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Based Moron tirgus maksimums?
MORON tirgus maksimums ir $ 12.95K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MORON apjoms apgrozībā?
MORON apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija MORON vēsturiski augstākā cena?
MORON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija MORON vēsturiski zemākā cena?
MORON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir MORON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MORON tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MORON šogad kāps augstāk?
MORON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MORON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:46:00 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

