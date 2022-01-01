Based ETH (BSDETH) tokenomika
Based ETH (BSDETH) informācija
Based ETH is an RToken on the Base L2 whose mandate is to maintain an Ethereum-aligned Liquid Staking Token basket (with a preference for new LST providers) and to provide value to bsdETH holders through yield and diversification.
About Reserve Protocol: Reserve is a free, permissionless platform to build, deploy and govern asset-backed currencies referred to as “RTokens.” RTokens are always 1:1 asset-backed, allowing for permissionless minting and redeeming onchain by users without the need for any middlemen. Overcollateralization is provided by RSR governance token stakers. Each RToken can have an entirely different governance system and is governed separately by ecosystem stakers. The Reserve protocol launched on Ethereum mainnet in October 2022, on Base L2 in October 2023, and completed its seventh audit in November 2023.
Based ETH (BSDETH) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Based ETH (BSDETH) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Based ETH (BSDETH) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Based ETH (BSDETH) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BSDETH tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BSDETH tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti BSDETH tokenomiku, uzzini BSDETH tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.