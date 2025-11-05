BiržaDEX+
Based Coin logotips

Based Coin Cena (BASED)

Nav sarakstā

1 BASED uz USD reāllaika cena:

-9.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Based Coin (BASED) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:21:39 (UTC+8)

Based Coin (BASED) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00001434
$ 0.00001434
24h zemākā
$ 0.00001705
$ 0.00001705
24h augstākā

$ 0.00001434
$ 0.00001434$ 0.00001434

$ 0.00001705
$ 0.00001705$ 0.00001705

$ 0.0000262
$ 0.0000262$ 0.0000262

$ 0.00001434
$ 0.00001434$ 0.00001434

+0.40%

-9.44%

-27.92%

-27.92%

Based Coin (BASED) reāllaika cena ir $0.00001519. Pēdējo 24 stundu laikā BASED tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00001434 līdz augstākajai $ 0.00001705, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BASED visu laiku augstākā cena ir $ 0.0000262, savukārt zemākā - $ 0.00001434.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BASED ir mainījies par +0.40% pēdējā stundā, par -9.44% pēdējo 24 stundu laikā un par -27.92% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Based Coin (BASED) tirgus informācija

$ 876.43K
$ 876.43K$ 876.43K

$ 953.69K
$ 953.69K$ 953.69K

57.28B
57.28B 57.28B

62,325,651,231.26195
62,325,651,231.26195 62,325,651,231.26195

Pašreizējais Based Coin tirgus maksimums ir $ 876.43K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BASED apjoms apgrozībā ir 57.28B ar kopējo apjomu 62325651231.26195. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 953.69K.

Based Coin (BASED) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Based Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Based Coin uz USD bija $ -0.0000049279.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Based Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Based Coin uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-9.44%
30 dienas$ -0.0000049279-32.44%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Based Coin (BASED)?

The most based coin onchain, $BASED is a community-lead meme coin dedicated to the expansion of the onchain movement. It pushes blockchain adoption forward through innovative mechanics such as a massive multi-chain airdrop, distinctive dApps, based NFTs, and strong lasting partnerships. All of this is happening natively on the leading L2 Base network, fueling growth and momentum across the ecosystem,

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Based Coin (BASED) resurss

Oficiālā interneta vietne

Based Coin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Based Coin (BASED) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Based Coin (BASED) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Based Coin prognozes.

Apskati Based Coin cenas prognozi!

BASED uz vietējām valūtām

Based Coin (BASED) tokenomika

Based Coin (BASED) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BASED tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Based Coin (BASED)

Kāda ir Based Coin (BASED) vērtība šodien?
Reāllaika BASED cena USD ir 0.00001519 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BASED uz USD cena?
Pašreizējā BASED uz USD cena ir $ 0.00001519. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Based Coin tirgus maksimums?
BASED tirgus maksimums ir $ 876.43K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BASED apjoms apgrozībā?
BASED apjoms apgrozībā ir 57.28B USD.
Kāda bija BASED vēsturiski augstākā cena?
BASED sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0000262 USD apmērā.
Kāda bija BASED vēsturiski zemākā cena?
BASED sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00001434 USD.
Kāds ir BASED tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BASED tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BASED šogad kāps augstāk?
BASED cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BASED cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:21:39 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

