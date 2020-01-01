Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) informācija

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://zora.co/coin/base:0xd769d56f479e9e72a77bb1523e866a33098feec5

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija: $ 2.16M
$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M
Kopējais apjoms:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība): $ 2.16M
$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.02107695
$ 0.02107695$ 0.02107695
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00102246
$ 0.00102246$ 0.00102246
Pašreizējā cena:
$ 0.00213336
$ 0.00213336$ 0.00213336

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BASEISFOREVERYONE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BASEISFOREVERYONE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BASEISFOREVERYONE tokenomiku, uzzini BASEISFOREVERYONE tokena reāllaika cenu!

BASEISFOREVERYONE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BASEISFOREVERYONE? Mūsu BASEISFOREVERYONE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.