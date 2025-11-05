BiržaDEX+
Reāllaika Base Index cena šodien ir 0.00011702 USD. Seko līdzi reāllaika BINDEX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BINDEX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BINDEX

BINDEX Cenas informācija

Kas ir BINDEX

BINDEX Tehniskais dokuments

BINDEX Oficiālā tīmekļa vietne

BINDEX Tokenomika

BINDEX Cenas prognoze

Base Index Cena (BINDEX)

1 BINDEX uz USD reāllaika cena:

$0.00011702
$0.00011702
-7.90%1D
Base Index (BINDEX) Tiešsaistes cenu diagramma
Base Index (BINDEX) Cenas informācija (USD)

$ 0.00011491
$ 0.00011491
$ 0.00012978
$ 0.00012978
$ 0.00011491
$ 0.00011491

$ 0.00012978
$ 0.00012978

$ 0.00064697
$ 0.00064697

$ 0.00011491
$ 0.00011491

Base Index (BINDEX) reāllaika cena ir $0.00011702. Pēdējo 24 stundu laikā BINDEX tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00011491 līdz augstākajai $ 0.00012978, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BINDEX visu laiku augstākā cena ir $ 0.00064697, savukārt zemākā - $ 0.00011491.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BINDEX ir mainījies par +0.77% pēdējā stundā, par -7.99% pēdējo 24 stundu laikā un par -27.17% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Base Index (BINDEX) tirgus informācija

Pašreizējais Base Index tirgus maksimums ir $ 116.85K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BINDEX apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 116.85K.

Base Index (BINDEX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Base Index uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Base Index uz USD bija $ -0.0000623733.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Base Index uz USD bija $ -0.0000851316.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Base Index uz USD bija $ 0.

Kas ir Base Index (BINDEX)?

$BINDEX is pioneering a new era of decentralized finance on the Base network — an actively managed, community-owned fund designed to give holders direct exposure to high-conviction plays, early launches, and Base-native opportunities without the need for constant research or trading. The philosophy is simple: you hold the token, the fund works for you. All profits, growth, and rewards are shared with the community of holders, with the ultimate goal of paying out 100% of the fund’s value multiple times over the life of the project.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Base Index cenas prognoze (USD)

Kāda būs Base Index (BINDEX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Base Index (BINDEX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Base Index prognozes.

Apskati Base Index cenas prognozi!

Base Index (BINDEX) tokenomika

Base Index (BINDEX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BINDEX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Base Index (BINDEX)

Kāda ir Base Index (BINDEX) vērtība šodien?
Reāllaika BINDEX cena USD ir 0.00011702 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BINDEX uz USD cena?
Pašreizējā BINDEX uz USD cena ir $ 0.00011702. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Base Index tirgus maksimums?
BINDEX tirgus maksimums ir $ 116.85K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BINDEX apjoms apgrozībā?
BINDEX apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija BINDEX vēsturiski augstākā cena?
BINDEX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00064697 USD apmērā.
Kāda bija BINDEX vēsturiski zemākā cena?
BINDEX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00011491 USD.
Kāds ir BINDEX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BINDEX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BINDEX šogad kāps augstāk?
BINDEX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BINDEX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

