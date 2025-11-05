BiržaDEX+
Reāllaika Base Carbon Tonne cena šodien ir 0.20257 USD. Seko līdzi reāllaika BCT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BCT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BCT

BCT Cenas informācija

Kas ir BCT

BCT Tehniskais dokuments

BCT Oficiālā tīmekļa vietne

BCT Tokenomika

BCT Cenas prognoze

Base Carbon Tonne logotips

Base Carbon Tonne Cena (BCT)

Nav sarakstā

1 BCT uz USD reāllaika cena:

$0.20257
$0.20257
-11.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Base Carbon Tonne (BCT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:21:04 (UTC+8)

Base Carbon Tonne (BCT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.2021
$ 0.2021
24h zemākā
$ 0.238835
$ 0.238835
24h augstākā

$ 0.2021
$ 0.2021

$ 0.238835
$ 0.238835

$ 8.6
$ 8.6

$ 0.145607
$ 0.145607

+0.03%

-11.97%

-18.75%

-18.75%

Base Carbon Tonne (BCT) reāllaika cena ir $0.20257. Pēdējo 24 stundu laikā BCT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.2021 līdz augstākajai $ 0.238835, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BCT visu laiku augstākā cena ir $ 8.6, savukārt zemākā - $ 0.145607.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BCT ir mainījies par +0.03% pēdējā stundā, par -11.97% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.75% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Base Carbon Tonne (BCT) tirgus informācija

$ 4.28M
$ 4.28M

--
--

$ 4.28M
$ 4.28M

21.11M
21.11M

21,106,186.28652228
21,106,186.28652228

Pašreizējais Base Carbon Tonne tirgus maksimums ir $ 4.28M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BCT apjoms apgrozībā ir 21.11M ar kopējo apjomu 21106186.28652228. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 4.28M.

Base Carbon Tonne (BCT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Base Carbon Tonne uz USD bija $ -0.0275579614973069.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Base Carbon Tonne uz USD bija $ -0.0472998316.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Base Carbon Tonne uz USD bija $ -0.0050370853.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Base Carbon Tonne uz USD bija $ +0.03148496473526755.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0275579614973069-11.97%
30 dienas$ -0.0472998316-23.34%
60 dienas$ -0.0050370853-2.48%
90 dienas$ +0.03148496473526755+18.40%

Kas ir Base Carbon Tonne (BCT)?

Base Carbon Tonnes (BCT) is a reference token representing one tonne of carbon from the Verra Verified Carbon Unit (VCU) registry from 2008 or later, bridged by the Toucan Protocol. Verra is the dominant voluntary carbon credit issuer and each VCU minted in their registry represents a real emissions saving from a project, that has been measured and audited by independent third parties. The Toucan Bridge is the first to allow any user to bridge their VCUs into crypto, and because it is a fungible ERC 20 token it can directly be integrated into any DeFi application. BCT is a foundational building block to enable an open regenerative finance ecosystem.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Base Carbon Tonne cenas prognoze (USD)

Kāda būs Base Carbon Tonne (BCT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Base Carbon Tonne (BCT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Base Carbon Tonne prognozes.

Apskati Base Carbon Tonne cenas prognozi!

BCT uz vietējām valūtām

Base Carbon Tonne (BCT) tokenomika

Base Carbon Tonne (BCT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BCT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Base Carbon Tonne (BCT)

Kāda ir Base Carbon Tonne (BCT) vērtība šodien?
Reāllaika BCT cena USD ir 0.20257 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BCT uz USD cena?
Pašreizējā BCT uz USD cena ir $ 0.20257. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Base Carbon Tonne tirgus maksimums?
BCT tirgus maksimums ir $ 4.28M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BCT apjoms apgrozībā?
BCT apjoms apgrozībā ir 21.11M USD.
Kāda bija BCT vēsturiski augstākā cena?
BCT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 8.6 USD apmērā.
Kāda bija BCT vēsturiski zemākā cena?
BCT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.145607 USD.
Kāds ir BCT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BCT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BCT šogad kāps augstāk?
BCT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BCT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:21:04 (UTC+8)

Base Carbon Tonne (BCT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,227.02

$3,262.11

$153.57

$1.0004

$2.1977

$101,227.02

$3,262.11

$2.1977

$153.57

$0.16211

