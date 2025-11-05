Base Carbon Tonne Cena (BCT)
Base Carbon Tonne (BCT) reāllaika cena ir $0.20257. Pēdējo 24 stundu laikā BCT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.2021 līdz augstākajai $ 0.238835, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BCT visu laiku augstākā cena ir $ 8.6, savukārt zemākā - $ 0.145607.
Īstermiņa veiktspējas ziņā BCT ir mainījies par +0.03% pēdējā stundā, par -11.97% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.75% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Base Carbon Tonne tirgus maksimums ir $ 4.28M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BCT apjoms apgrozībā ir 21.11M ar kopējo apjomu 21106186.28652228. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 4.28M.
Šodien cenas izmaiņas Base Carbon Tonne uz USD bija $ -0.0275579614973069.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Base Carbon Tonne uz USD bija $ -0.0472998316.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Base Carbon Tonne uz USD bija $ -0.0050370853.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Base Carbon Tonne uz USD bija $ +0.03148496473526755.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ -0.0275579614973069
|-11.97%
|30 dienas
|$ -0.0472998316
|-23.34%
|60 dienas
|$ -0.0050370853
|-2.48%
|90 dienas
|$ +0.03148496473526755
|+18.40%
Base Carbon Tonnes (BCT) is a reference token representing one tonne of carbon from the Verra Verified Carbon Unit (VCU) registry from 2008 or later, bridged by the Toucan Protocol. Verra is the dominant voluntary carbon credit issuer and each VCU minted in their registry represents a real emissions saving from a project, that has been measured and audited by independent third parties. The Toucan Bridge is the first to allow any user to bridge their VCUs into crypto, and because it is a fungible ERC 20 token it can directly be integrated into any DeFi application. BCT is a foundational building block to enable an open regenerative finance ecosystem.
Base Carbon Tonne (BCT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BCT tokena tokenomiku tagad!
Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.
