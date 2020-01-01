Barking Dog (BARK) tokenomika
Barking Dog (BARK) informācija
Endless Barks Incoming: Once It Starts, There’s No Turning Back
The Solana blockchain, with its speed and scalability, is unleashing an unstoppable force. Just like a dog’s bark, once the chain starts, there’s no going back. Transactions, apps, and decentralized finance are taking over with lightning speed, transforming the crypto world. Solana’s low fees and rapid throughput are the bark that signals a new era. Get ready—whether you’re prepared or not, this blockchain’s roar is here to stay. The future is decentralized, and it’s barking loudly.
Barking Dog (BARK) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Barking Dog (BARK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Barking Dog (BARK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Barking Dog (BARK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BARK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BARK tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti BARK tokenomiku, uzzini BARK tokena reāllaika cenu!
BARK cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BARK? Mūsu BARK cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.