Reāllaika Band cena šodien ir 0.447225 USD. Seko līdzi reāllaika BAND uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BAND cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BAND

BAND Cenas informācija

Kas ir BAND

BAND Oficiālā tīmekļa vietne

BAND Tokenomika

BAND Cenas prognoze

Band logotips

Band Cena (BAND)

Nav sarakstā

1 BAND uz USD reāllaika cena:

$0.447185
$0.447185
-1.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Band (BAND) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:20:57 (UTC+8)

Band (BAND) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.424169
$ 0.424169
24h zemākā
$ 0.473406
$ 0.473406
24h augstākā

$ 0.424169
$ 0.424169

$ 0.473406
$ 0.473406

$ 22.83
$ 22.83

$ 0.203625
$ 0.203625

+2.88%

-1.55%

-13.42%

-13.42%

Band (BAND) reāllaika cena ir $0.447225. Pēdējo 24 stundu laikā BAND tika tirgots robežās no zemākās $ 0.424169 līdz augstākajai $ 0.473406, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BAND visu laiku augstākā cena ir $ 22.83, savukārt zemākā - $ 0.203625.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BAND ir mainījies par +2.88% pēdējā stundā, par -1.55% pēdējo 24 stundu laikā un par -13.42% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Band (BAND) tirgus informācija

$ 74.63M
$ 74.63M

--
--

$ 74.97M
$ 74.97M

166.90M
166.90M

167,654,437.502567
167,654,437.502567

Pašreizējais Band tirgus maksimums ir $ 74.63M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BAND apjoms apgrozībā ir 166.90M ar kopējo apjomu 167654437.502567. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 74.97M.

Band (BAND) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Band uz USD bija $ -0.007050550513958.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Band uz USD bija $ -0.1457214237.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Band uz USD bija $ -0.1735256702.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Band uz USD bija $ -0.2017175400679466.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.007050550513958-1.55%
30 dienas$ -0.1457214237-32.58%
60 dienas$ -0.1735256702-38.80%
90 dienas$ -0.2017175400679466-31.08%

Kas ir Band (BAND)?

Band is the data layer that trains AI engines and powers blockchain applications. By empowering DeFi, GameFi, and AI agents, it enables developers, institutions, and users to access real-time data with zero counterparty risk. With Band’s open, battle-tested data infrastructure built for blockchains and LLMs, it ensures that real-time information is always accessible—fueling everything from financial protocols to autonomous AI systems.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Band (BAND) resurss

Oficiālā interneta vietne

Band cenas prognoze (USD)

Kāda būs Band (BAND) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Band (BAND) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Band prognozes.

Apskati Band cenas prognozi!

BAND uz vietējām valūtām

Band (BAND) tokenomika

Band (BAND) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BAND tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Band (BAND)

Kāda ir Band (BAND) vērtība šodien?
Reāllaika BAND cena USD ir 0.447225 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BAND uz USD cena?
Pašreizējā BAND uz USD cena ir $ 0.447225. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Band tirgus maksimums?
BAND tirgus maksimums ir $ 74.63M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BAND apjoms apgrozībā?
BAND apjoms apgrozībā ir 166.90M USD.
Kāda bija BAND vēsturiski augstākā cena?
BAND sasniedza vēsturiski augstāko cenu 22.83 USD apmērā.
Kāda bija BAND vēsturiski zemākā cena?
BAND sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.203625 USD.
Kāds ir BAND tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BAND tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BAND šogad kāps augstāk?
BAND cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BAND cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:20:57 (UTC+8)

Band (BAND) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,227.02

$3,262.11

$153.57

$1.0004

$2.1977

$101,227.02

$3,262.11

$2.1977

$153.57

$0.16211

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$3.3768

$0.20202

$0.0000000000000000000000000348

$0.06643

$0.0000689

