Reāllaika Balsa MM Fund cena šodien ir 0.075699 USD. Seko līdzi reāllaika BMMF uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BMMF cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BMMF

BMMF Cenas informācija

Kas ir BMMF

BMMF Oficiālā tīmekļa vietne

BMMF Tokenomika

BMMF Cenas prognoze

Balsa MM Fund logotips

Balsa MM Fund Cena (BMMF)

Nav sarakstā

1 BMMF uz USD reāllaika cena:

mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Balsa MM Fund (BMMF) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:20:50 (UTC+8)

Balsa MM Fund (BMMF) Cenas informācija (USD)

Balsa MM Fund (BMMF) reāllaika cena ir $0.075699. Pēdējo 24 stundu laikā BMMF tika tirgots robežās no zemākās $ 0.075617 līdz augstākajai $ 0.075951, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BMMF visu laiku augstākā cena ir $ 0.075951, savukārt zemākā - $ 0.070272.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BMMF ir mainījies par -- pēdējā stundā, par +0.04% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.40% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Pašreizējais Balsa MM Fund tirgus maksimums ir $ 3.82M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BMMF apjoms apgrozībā ir 50.44M ar kopējo apjomu 50438658.90985916. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 3.82M.

Kas ir Balsa MM Fund (BMMF)?

BMMF (Balsa Market Making Fund) is a tokenized market-making fund designed to provide investors with delta-neutral trading exposure through algorithmic strategies. Focused on arbitrage opportunities in the Turkish crypto market—particularly USDT/TRY FX spread arbitrage—BMMF leverages advanced trading models to ensure 24/7 liquidity and consistent returns with minimized risk. The fund capitalizes on inefficiencies between USD stablecoins (such as USDT) and USD/TRY FX rates, offering institutional-grade investment access with full transparency and security.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Balsa MM Fund (BMMF) resurss

Oficiālā interneta vietne

Balsa MM Fund cenas prognoze (USD)

Kāda būs Balsa MM Fund (BMMF) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Balsa MM Fund (BMMF) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Balsa MM Fund prognozes.

Apskati Balsa MM Fund cenas prognozi!

BMMF uz vietējām valūtām

Balsa MM Fund (BMMF) tokenomika

Balsa MM Fund (BMMF) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BMMF tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Balsa MM Fund (BMMF)

Kāda ir Balsa MM Fund (BMMF) vērtība šodien?
Reāllaika BMMF cena USD ir 0.075699 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BMMF uz USD cena?
Pašreizējā BMMF uz USD cena ir $ 0.075699. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Balsa MM Fund tirgus maksimums?
BMMF tirgus maksimums ir $ 3.82M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BMMF apjoms apgrozībā?
BMMF apjoms apgrozībā ir 50.44M USD.
Kāda bija BMMF vēsturiski augstākā cena?
BMMF sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.075951 USD apmērā.
Kāda bija BMMF vēsturiski zemākā cena?
BMMF sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.070272 USD.
Kāds ir BMMF tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BMMF tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BMMF šogad kāps augstāk?
BMMF cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BMMF cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

