Reāllaika Ballz of Steel cena šodien ir 0.00102167 USD. Seko līdzi reāllaika BALLZ uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BALLZ cenas tendenci MEXC.Reāllaika Ballz of Steel cena šodien ir 0.00102167 USD. Seko līdzi reāllaika BALLZ uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BALLZ cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BALLZ

BALLZ Cenas informācija

Kas ir BALLZ

BALLZ Oficiālā tīmekļa vietne

BALLZ Tokenomika

BALLZ Cenas prognoze

Ballz of Steel logotips

Ballz of Steel Cena (BALLZ)

Nav sarakstā

1 BALLZ uz USD reāllaika cena:

Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Ballz of Steel (BALLZ) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:20:42 (UTC+8)

Ballz of Steel (BALLZ) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

+1.70%

-7.98%

-21.02%

-21.02%

Ballz of Steel (BALLZ) reāllaika cena ir $0.00102167. Pēdējo 24 stundu laikā BALLZ tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00096761 līdz augstākajai $ 0.00114912, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BALLZ visu laiku augstākā cena ir $ 0.01151396, savukārt zemākā - $ 0.00070042.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BALLZ ir mainījies par +1.70% pēdējā stundā, par -7.98% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.02% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Ballz of Steel (BALLZ) tirgus informācija

--
----

Pašreizējais Ballz of Steel tirgus maksimums ir $ 1.02M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BALLZ apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.02M.

Ballz of Steel (BALLZ) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Ballz of Steel uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Ballz of Steel uz USD bija $ -0.0004531357.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Ballz of Steel uz USD bija $ -0.0005795955.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Ballz of Steel uz USD bija $ -0.0002675319474849419.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-7.98%
30 dienas$ -0.0004531357-44.35%
60 dienas$ -0.0005795955-56.73%
90 dienas$ -0.0002675319474849419-20.75%

Kas ir Ballz of Steel (BALLZ)?

Drop. Bounce. Win!

Ever wanted to drop balls and win BIG? 🚀

Ballz of Steel is here to make your Plinko dreams come true! Play for FREE in Telegram. Engage in the excitement, accumulate points, and prepare yourself for the unveiling of spectacular airdrop rewards that await you! 🪂💰

All you need is to drop your balls and watch your rewards pile up. Dive into the game, achieve high scores, and emerge victorious

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Ballz of Steel (BALLZ) resurss

Oficiālā interneta vietne

Ballz of Steel cenas prognoze (USD)

Kāda būs Ballz of Steel (BALLZ) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Ballz of Steel (BALLZ) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Ballz of Steel prognozes.

Apskati Ballz of Steel cenas prognozi!

BALLZ uz vietējām valūtām

Ballz of Steel (BALLZ) tokenomika

Ballz of Steel (BALLZ) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BALLZ tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Ballz of Steel (BALLZ)

Kāda ir Ballz of Steel (BALLZ) vērtība šodien?
Reāllaika BALLZ cena USD ir 0.00102167 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BALLZ uz USD cena?
Pašreizējā BALLZ uz USD cena ir $ 0.00102167. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Ballz of Steel tirgus maksimums?
BALLZ tirgus maksimums ir $ 1.02M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BALLZ apjoms apgrozībā?
BALLZ apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija BALLZ vēsturiski augstākā cena?
BALLZ sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01151396 USD apmērā.
Kāda bija BALLZ vēsturiski zemākā cena?
BALLZ sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00070042 USD.
Kāds ir BALLZ tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BALLZ tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BALLZ šogad kāps augstāk?
BALLZ cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BALLZ cenas prognozi dziļākai analīzei.
Ballz of Steel (BALLZ) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

