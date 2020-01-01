Ballsy on Sui (BALLSY) tokenomika
BALLSY was a fair launch on moonbags.io with a strong liquidity pool. The BALLSY team is filled with amazing artists and some of the best diamond hand SUI OGs who are very trusted within the space. The team bought 10% of the token supply. $BALLSY lives in all of us, to be ballsy is to be bold, gutsy, and unapologetically daring. It's when someone does something risky, rebellious, or courageous—even when it's uncomfortable or goes against the grain. Think of someone quitting a stable job to chase their passion, standing up to authority when it matters, or saying the hard truth no one else will. It's not about being reckless—it's about having the guts to act when most people would hesitate. (That's $BALLSY)
Ballsy on Sui (BALLSY) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Ballsy on Sui (BALLSY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Ballsy on Sui (BALLSY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Ballsy on Sui (BALLSY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BALLSY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BALLSY tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti BALLSY tokenomiku, uzzini BALLSY tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.