Reāllaika Ballerina Cappuccina cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BALLERINA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BALLERINA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BALLERINA

BALLERINA Cenas informācija

Kas ir BALLERINA

BALLERINA Oficiālā tīmekļa vietne

BALLERINA Tokenomika

BALLERINA Cenas prognoze

Ballerina Cappuccina logotips

Ballerina Cappuccina Cena (BALLERINA)

Nav sarakstā

1 BALLERINA uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Ballerina Cappuccina (BALLERINA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:20:33 (UTC+8)

Ballerina Cappuccina (BALLERINA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Ballerina Cappuccina (BALLERINA) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BALLERINA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BALLERINA visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BALLERINA ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Ballerina Cappuccina (BALLERINA) tirgus informācija

$ 50.00K
$ 50.00K$ 50.00K

--
----

$ 50.00K
$ 50.00K$ 50.00K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Ballerina Cappuccina tirgus maksimums ir $ 50.00K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BALLERINA apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 50.00K.

Ballerina Cappuccina (BALLERINA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Ballerina Cappuccina uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Ballerina Cappuccina uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Ballerina Cappuccina uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Ballerina Cappuccina uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 00.00%
60 dienas$ 00.00%
90 dienas$ 0--

Kas ir Ballerina Cappuccina (BALLERINA)?

Ballerina Cappuccina is Cappuccino Assassino’s girlfriend —a takeaway coffee cup dressed in a ballet skirt and pointe shoes, spinning quietly.She was brewed on TikTok from a double espresso and steamed milk.When life gets too Real, Caffeine makes you feel lighter. Token Name: $BALLERINA Total Supply: 1,000,000,000 Tax: 0%

  1. Create a Wallet Use Metamask or your preferred wallet.
  2. Add BNB Buy or transfer BNB to your wallet.
  3. Swap for $BALLERINA Paste the contract address on a DEX and confirm the swap.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Ballerina Cappuccina (BALLERINA) resurss

Oficiālā interneta vietne

Ballerina Cappuccina cenas prognoze (USD)

Kāda būs Ballerina Cappuccina (BALLERINA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Ballerina Cappuccina (BALLERINA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Ballerina Cappuccina prognozes.

Apskati Ballerina Cappuccina cenas prognozi!

BALLERINA uz vietējām valūtām

Ballerina Cappuccina (BALLERINA) tokenomika

Ballerina Cappuccina (BALLERINA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BALLERINA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Ballerina Cappuccina (BALLERINA)

Kāda ir Ballerina Cappuccina (BALLERINA) vērtība šodien?
Reāllaika BALLERINA cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BALLERINA uz USD cena?
Pašreizējā BALLERINA uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Ballerina Cappuccina tirgus maksimums?
BALLERINA tirgus maksimums ir $ 50.00K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BALLERINA apjoms apgrozībā?
BALLERINA apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija BALLERINA vēsturiski augstākā cena?
BALLERINA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija BALLERINA vēsturiski zemākā cena?
BALLERINA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BALLERINA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BALLERINA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BALLERINA šogad kāps augstāk?
BALLERINA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BALLERINA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:20:33 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

