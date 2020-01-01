BAKSO (BAKSO) tokenomika
BAKSO (BAKSO) informācija
The purpose of the Bakso project is to spread awareness about a critically endangered species, the Sumatran tiger. The Sumatran tiger is a subspecies of tiger native to the Indonesian island of Sumatra. It is the smallest of the six remaining tiger subspecies and is critically endangered due to habitat loss, poaching, and human-wildlife conflict. As of the most recent estimates, there are approximately 400 Sumatran tigers left in the wild. This population is critically endangered and continues to face significant threats from habitat destruction, poaching, and human-wildlife conflict. The exact number can fluctuate due to ongoing conservation efforts, but this figure gives a rough idea of the remaining population in the wild.
BAKSO (BAKSO) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos BAKSO (BAKSO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
BAKSO (BAKSO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
BAKSO (BAKSO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BAKSO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BAKSO tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti BAKSO tokenomiku, uzzini BAKSO tokena reāllaika cenu!
BAKSO cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BAKSO? Mūsu BAKSO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.