Reāllaika BAI Stablecoin cena šodien ir 1.007 USD. Seko līdzi reāllaika BAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BAI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BAI

BAI Cenas informācija

Kas ir BAI

BAI Oficiālā tīmekļa vietne

BAI Tokenomika

BAI Cenas prognoze

BAI Stablecoin Cena (BAI)

1 BAI uz USD reāllaika cena:

$1.007
$1.007
+0.50%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
BAI Stablecoin (BAI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:20:17 (UTC+8)

BAI Stablecoin (BAI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.996645
$ 0.996645
24h zemākā
$ 1.016
$ 1.016
24h augstākā

$ 0.996645
$ 0.996645

$ 1.016
$ 1.016

$ 1.45
$ 1.45

$ 0.814914
$ 0.814914

-0.00%

+0.55%

-0.98%

-0.98%

BAI Stablecoin (BAI) reāllaika cena ir $1.007. Pēdējo 24 stundu laikā BAI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.996645 līdz augstākajai $ 1.016, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BAI visu laiku augstākā cena ir $ 1.45, savukārt zemākā - $ 0.814914.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BAI ir mainījies par -0.00% pēdējā stundā, par +0.55% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.98% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

BAI Stablecoin (BAI) tirgus informācija

$ 234.00K
$ 234.00K

--
--

$ 234.00K
$ 234.00K

232.35K
232.35K

232,346.6672308294
232,346.6672308294

Pašreizējais BAI Stablecoin tirgus maksimums ir $ 234.00K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BAI apjoms apgrozībā ir 232.35K ar kopējo apjomu 232346.6672308294. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 234.00K.

BAI Stablecoin (BAI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas BAI Stablecoin uz USD bija $ +0.00546061.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas BAI Stablecoin uz USD bija $ +0.0161892369.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas BAI Stablecoin uz USD bija $ -0.0735388939.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas BAI Stablecoin uz USD bija $ +0.0134408338984111.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00546061+0.55%
30 dienas$ +0.0161892369+1.61%
60 dienas$ -0.0735388939-7.30%
90 dienas$ +0.0134408338984111+1.35%

Kas ir BAI Stablecoin (BAI)?

AstridDAO is a decentralized money market and multi-collateral stablecoin protocol built on Astar Network and for the Polkadot ecosystem, which allows users to borrow $BAI, a stablecoin hard-pegged to USD, against risk assets at 0% interest and minimum collateral ratio. This means you can use the value in your risk assets including $ASTR, $BTC, $ETH, $DOT, etc. without having to sell them.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

BAI Stablecoin (BAI) resurss

Oficiālā interneta vietne

BAI Stablecoin cenas prognoze (USD)

Kāda būs BAI Stablecoin (BAI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu BAI Stablecoin (BAI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa BAI Stablecoin prognozes.

Apskati BAI Stablecoin cenas prognozi!

BAI uz vietējām valūtām

BAI Stablecoin (BAI) tokenomika

BAI Stablecoin (BAI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BAI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par BAI Stablecoin (BAI)

Kāda ir BAI Stablecoin (BAI) vērtība šodien?
Reāllaika BAI cena USD ir 1.007 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BAI uz USD cena?
Pašreizējā BAI uz USD cena ir $ 1.007. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir BAI Stablecoin tirgus maksimums?
BAI tirgus maksimums ir $ 234.00K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BAI apjoms apgrozībā?
BAI apjoms apgrozībā ir 232.35K USD.
Kāda bija BAI vēsturiski augstākā cena?
BAI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.45 USD apmērā.
Kāda bija BAI vēsturiski zemākā cena?
BAI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.814914 USD.
Kāds ir BAI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BAI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BAI šogad kāps augstāk?
BAI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BAI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:20:17 (UTC+8)

BAI Stablecoin (BAI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

