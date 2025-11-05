BiržaDEX+
Reāllaika Bag on Bonk cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BAG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BAG cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BAG

BAG Cenas informācija

Kas ir BAG

BAG Oficiālā tīmekļa vietne

BAG Tokenomika

BAG Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Bag on Bonk logotips

Bag on Bonk Cena (BAG)

Nav sarakstā

1 BAG uz USD reāllaika cena:

$0.00018957
$0.00018957$0.00018957
-4.60%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Bag on Bonk (BAG) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:20:10 (UTC+8)

Bag on Bonk (BAG) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0010115
$ 0.0010115$ 0.0010115

$ 0
$ 0$ 0

-1.08%

-4.63%

-27.36%

-27.36%

Bag on Bonk (BAG) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BAG tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BAG visu laiku augstākā cena ir $ 0.0010115, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BAG ir mainījies par -1.08% pēdējā stundā, par -4.63% pēdējo 24 stundu laikā un par -27.36% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Bag on Bonk (BAG) tirgus informācija

$ 190.46K
$ 190.46K$ 190.46K

--
----

$ 190.46K
$ 190.46K$ 190.46K

999.81M
999.81M 999.81M

999,811,586.312771
999,811,586.312771 999,811,586.312771

Pašreizējais Bag on Bonk tirgus maksimums ir $ 190.46K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BAG apjoms apgrozībā ir 999.81M ar kopējo apjomu 999811586.312771. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 190.46K.

Bag on Bonk (BAG) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Bag on Bonk uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Bag on Bonk uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Bag on Bonk uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Bag on Bonk uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-4.63%
30 dienas$ 0-49.12%
60 dienas$ 0-64.85%
90 dienas$ 0--

Kas ir Bag on Bonk (BAG)?

What Is BAG Token?

BAG Token is a memecoin launched on Solana on July 5, 2025. The project is built around the backpack as a cultural symbol on Bonk, representing the idea of carrying value, memes, and identity across Web3.

BAG Token has been a recognisable symbol within the Bonk ecosystem even prior to its official launch, serving as a cultural marker for Solana’s meme-fi community. In July 2025, the project underwent a community takeover, placing future development and direction under the control of its holder base.

While its foundation is meme culture, BAG Token is also expanding into practical applications through gaming-focused decentralized applications (DApps) and staking. Its identity as the “backpack of the blockchain” reflects its dual role as both a cultural emblem and a functional Solana token.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Bag on Bonk (BAG) resurss

Oficiālā interneta vietne

Bag on Bonk cenas prognoze (USD)

Kāda būs Bag on Bonk (BAG) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Bag on Bonk (BAG) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Bag on Bonk prognozes.

Apskati Bag on Bonk cenas prognozi!

BAG uz vietējām valūtām

Bag on Bonk (BAG) tokenomika

Bag on Bonk (BAG) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BAG tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Bag on Bonk (BAG)

Kāda ir Bag on Bonk (BAG) vērtība šodien?
Reāllaika BAG cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BAG uz USD cena?
Pašreizējā BAG uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Bag on Bonk tirgus maksimums?
BAG tirgus maksimums ir $ 190.46K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BAG apjoms apgrozībā?
BAG apjoms apgrozībā ir 999.81M USD.
Kāda bija BAG vēsturiski augstākā cena?
BAG sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0010115 USD apmērā.
Kāda bija BAG vēsturiski zemākā cena?
BAG sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BAG tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BAG tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BAG šogad kāps augstāk?
BAG cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BAG cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:20:10 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

